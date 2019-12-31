債市榮景基礎減弱 分析師：擴張財政將是長線投資題材

隨著支撐公債多頭榮景的超低利率條件逐漸消失，以及各國的財政政策轉向擴張，債市可能迎來最艱困的時期。分析師預期，各國提振經濟的重點從貨幣政策轉向財政政策，將是一項長期投資題材。

金融海嘯爆發後，各國央行前所未見的寬鬆行動主導了經濟刺激措施，進而抑制債券殖利率。然而，如今這個態勢正轉向擴大財政支出，可能不利債券殖利率走高。歐洲正在減少撙節措施、亞洲正推動支出方案，美國未來幾年的舉債金額可能創新高。

Bluebay資產管理公司道廷認為，從貨幣轉向財政政策是一項長期投資題材。他已做空英國公債，因英國正在實施一些相當寬鬆的財政政策。

根據經濟合作發展組織（OECD），各國政府的支出已造成財政赤字擴大，去年各國財政赤字占全球國內生產毛額（GDP）比率為2.9%，預估明年將擴大至3.3%。

投資人要煩惱的是，須釐清政府擴大支出可能會在何時，達到推升殖利率上揚的臨界點。各國政府的支出迄今仍處於初期階段，而央行還在持續實施大規模寬鬆措施。

投資管理公司Loomis Sayles投資組合經理人史托克斯說：「我認為這是未來十年的題材。」「這是未來五到十年一項影響市場的因素。」「那是市場必去之處…我們須從殖利率下滑的環境轉向殖利率上升的環境。」