科技巨頭攻AI 砸重金併購

為趕上人工智慧（AI）發展腳步，英特爾等科技巨頭紛紛砸重金買下小型AI新創公司及實驗室，以便將這個領域最棒的構想及最炙手可熱的人才納入麾下。 英特爾等科技巨頭為趕上人工智慧發展腳步，紛紛砸重金買AI新創公司及實驗室，以便網羅人才。 路透 分享 facebook 圖／經濟日報提供 分享 facebook

華爾街日報報導，晶片大廠英特爾12月以20億美元收購以色列的AI晶片新創公司Habana實驗室，為一年來規模最大的AI企業交易案。

包含亞馬遜及微軟在內的科技大廠，近年來也藉由併購交易來強化其應用複雜演算法的能力，以提升送貨機器人及自駕車的效能。根據PitchBook，蘋果2013年來已收購17家AI新創公司。

創立Landing.ai等多家AI企業的吳恩達（Andrew Ng）表示，AI對許多產業來說具有戰略重要性，使用得宜或使用不當可能有天壤之別。Landing.ai的股東之一是英特爾的創投部門。

艾倫AI研究所（AI 2）負責人艾茲奧尼也說，許多企業追求AI交易案，大多是因想要網羅人才或取得特定產品。他並表示，收購一家公司多半是相中該公司的團隊凝聚力和辦事能力。例如，蘋果6月以未公開的金額收購營運有困難的自駕車新創公司Drive.ai，外界普遍認為此舉意在延攬這家公司的工程師。

管理英特爾數據中心及AI業務的雪諾伊說，英特爾致力於投資AI，因而能在這個市場取勝。他並表示，該公司收購專門生產適用於機器學習晶片的Habana，因為看好AI運算需求快速增加。英特爾預估，未來五年整個產業的AI運算晶片銷售將達到250億美元。