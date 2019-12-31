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東南亞叫車一哥 跨足銀行業

2019-12-31 00:33經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

為搶攻數位金融服務市場，東南亞叫車龍頭與數位支付集團Grab於30日宣布，與星國最大電信業者新加坡電信（Singtel）結盟合作，將向新加坡政府申請數位銀行執照，瞄準優先愛用數位服務的客戶和中、小企業，試圖顛覆當地的傳統借貸市場。

為搶攻數位金融服務市場，東南亞叫車龍頭與數位支付集團Grab於30日宣布，與星國...
為搶攻數位金融服務市場，東南亞叫車龍頭與數位支付集團Grab於30日宣布，與星國最大電信業者新加坡電信（Singtel）結盟合作。 路透
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新加坡將發出的新執照已吸引多家金融科技公司濃厚興趣，而Grab與新加坡電信這兩大龍頭攜手組成的聯盟，將在31日期限前申請數位銀行執照，成為強勢候選方。

若這個聯盟順利取得執照，兩家企業可望利用現有的客戶群，為新加坡的消費者與企業提供銀行服務，並在爭取存款與放貸等各項領域跟傳統銀行競爭。

Grab將持有合資公司60%的股權，新加坡電信持有其餘40%股權。這兩家公司表示，雖然新加坡的銀行服務優於其他東南亞國家，但仍有少數中小企業與個人尋求更便宜且更進步的服務。

新加坡電信國際集團執行長郎亞瑟表示：「我們強烈感覺到我們可讓新加坡變得不一樣。」他指出，近期研究顯示，有38%的新加坡民眾未充分獲得銀行服務，還有2%無法取得金融服務。

不過，Grab和新加坡電信都未提到數位銀行的成立時程。

新加坡政府將發出五張數位銀行執照，包括兩張純網銀執照（可服務散戶與非散戶客戶，僅開放給總部位於新加坡、且由新加坡人控制的企業申請），以及三張數位銀行執照（僅能服務企業客戶，開放給新加坡國內外企業申請）。Grab與新加坡電信尋求的是純網銀執照。

阿里巴巴關係企業螞蟻金服、新加坡電玩硬體業者雷蛇公司（Razer）、東南亞端對端（P2P）貸款公司Validus Capital與數位支付處理平台FOMO Pay等金融科技公司都表達有意爭取星國的數位銀行執照。新加坡金管局（央行）預期會在2020年中宣布執照核發結果。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
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