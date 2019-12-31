2020投資 掌握五趨勢

送走股債市齊漲的2019年，2020年投資圈仍將面臨諸多變數，包括貿易風險降溫但局勢仍詭譎難料、英國進行脫歐談判，且美國總統大選即將來臨。以下整理分析師預期的2020年五大投資趨勢：

投資人加強防禦操作

摩根資產管理公司預期2020年是充滿波折的一年，美國經濟雖預料不會陷入衰退，但滑坡風險正在升高，因此建議以科技、金融與能源類股進行防禦操作，避免主攻房地產、公用事業與消費必需品類股等純粹的防禦股，因美股2020年仍可能有1%至6%的漲幅空間。

美銀行股可望時來運轉

美銀與花旗等機構的一些分析師認為，銀行股可望扭轉頹勢。加拿大皇家銀行資本市場分析師卡西迪說，穩健的經濟情勢、有韌性的美國消費者和併購活動增加等利多，2020年有望繼續支撐美國銀行股。

歐元看升

彭博資訊訪調的分析師預期，歐元兌美元2020年可望升值逾4%，年底升至1歐元兌1.16美元，成為全球表現最佳貨幣，因全球經濟前景改善、政治緊張局勢緩解與貿易風險降溫等利多。

新興市場預料繼續反彈

彭博資訊訪調的投資人預期，新興國家資產的表現將優於先進國家，俄羅斯盧布成為2020年新興貨幣首選，印尼則是新興股、債市最受青睞標的。分析師認為，全球低利率將鼓勵投資人尋求較高收益資產，有助支撐新興市場。

新興亞幣表現優於債券