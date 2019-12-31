2019 IPO銳減 公開市場拉警報

2019年企業首次公開發行股票（IPO）案件數銳減，凸顯出公開市場一大隱憂：愈來愈少企業向股市籌資。在此同時，私募股權與創投資金等私募市場卻不斷擴大，引發公開市場萎縮的憂慮。

金融時報援引Dealogic的數據報導，儘管全球股市今年大漲，但新上市的企業數卻減少20%至1,237家，為30年來最少。

這些企業共籌得1,888億美元，較2018年減少10%、且降至三年低點。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）說：「重心已過度擺向私募市場。現在我們發現重心正試著擺盪回來，但不太容易，要從私募轉向公開市場較為困難。」

叫車業者Uber是最能凸顯2019年企業上市面臨挑戰的例子，Uber 5月上市後，股價大跌約三分之一。共享辦公室業者WeWork在9月放棄IPO也震驚市場。

以區域而言，在歐洲、非洲與中東的上市案，2019年較前一年銳減40%至179件，寫七年來最低紀錄；亞洲的IPO案件數降至五年低點，美洲的上市數也減少15%。

回顧過去一年，最大IPO案是沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）11月在沙國證交所上市，籌得256億美元，其次是Uber上市案，籌得81億美元，第三則是啤酒集團安布英博公司旗下的百威亞太在香港上市，籌得57億美元。

全球今年前100大IPO案，為投資人帶來的平均報酬率達20.4%。