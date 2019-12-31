大宗商品狂飆 旺到明年初

美中貿易緊張降溫、中國大陸經濟情勢改善等利多，激勵商品價格攀抵2018年11月以來最高水準，且漲勢可望延續至明年初。美元走弱帶動國際金價衝上兩個月高點，今年可望締造2010年來最大年漲幅，銅也有望成為大贏家。

追蹤原油、黃豆、銅及活牛等23種商品價格的彭博商品現貨指數，27日漲至一年多來最高水準，今年來累計上漲11%，可望締造2016年來最大的年漲幅。且各類原物料價格都普遍走揚。

分析師認為，大宗商品的漲勢可望延續至明年初，理由是美中兩國的貿易摩擦逐步減緩，且大陸的出口展望更加樂觀，黃金和銅將成為贏家。高盛也看好明年的原物料行情。

由於美元走弱、加上美國空襲伊拉克境內伊朗支持的民兵組織，帶動紐約黃金現貨價格30日盤中漲0.4%，報每英兩1,515.87美元，為11月1日以來最高。

國際油價30日盤中上漲0.6%-0.8%，西德州中級原油漲至每桶62.06美元，布蘭特油價報每桶68.71美元，逼近三個月高點，今年全年漲幅也可望為2016年來最大，倫敦銅3個月期貨價格也已每噸突破6,000美元。

大宗商品市場多頭氣勢如虹的原因，包括美中敲定第一階段貿易協議文本、美元貶值、美國經濟衰退疑慮消退，以及全球最大原物料消費國中國大陸12月經濟情勢改善，為八個月來首見。