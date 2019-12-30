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影／全程直播！德州教堂槍擊2死1傷 教友聯手擊斃歹徒

2019-12-30 13:44聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

美國德州29日上午一間教堂驚傳槍擊案，一名男子持槍隨機攻擊，隨後遭攜帶槍枝的教會成員當場擊斃，現場共造成2死1重傷，而整個過程全都隨著教堂線上禮拜給直播出去。

這起槍擊案發生在美國德州北部沃斯堡（Fort Worth）郊區懷特賽特門（White Settlement）的西部公路基督教堂（West Freeway Church of Christ），由於教會這場禮拜活動全程線上串流直播，現場畫面可見，事發當下禮拜正進行到聖餐禮活動過程，一名男子突然站起來，走到後方跟另一名男子說了幾句話後，就突然掏槍開火，現場數十名信眾隨即驚恐地低頭躲在長椅後方，教堂警衛隨即拔槍反擊，其他信眾見狀紛紛掏出身上的槍枝，聯手將歹徒當場擊斃。

遭受攻擊的人當場死亡，一人在送醫途中不治死亡，另有一人傷勢嚴重，有生命危險。聯邦調查局（FBI）表示，已在致力調查槍手犯案的動機，但並未公布槍手身分，只表示他與當地關係不深，在多個城市都有案底。

德州州長艾波特（Greg Abbott）在聲明中說：「禮拜場所本是神聖的地方，我很感謝教會成員迅速行動制伏槍手，協助防止更多人傷亡。」

美聯社在2019年即將結束之際公布統計顯示，今年美國大規模凶殺案件數創歷年新高，達41起，主要做案工具為槍枝，共造成超過211人喪生，其中33起是槍擊案。大規模凶殺案是指不包括凶手在內死亡人數在4人以上的殺人案件。

美國德州30日早上一間教堂驚傳槍擊案，一名男子持槍隨機攻擊，隨後遭攜帶槍枝的教會...
美國德州30日早上一間教堂驚傳槍擊案，一名男子持槍隨機攻擊，隨後遭攜帶槍枝的教會成員當場擊斃，現場共造成2死1重傷，而整個過程全都隨著教堂線上禮拜給直播出去。《每日郵報》
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教堂槍枝槍擊

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