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今年投資什麼都賺 但押注這些角落更意想不到地賺翻了

2019-12-30 10:44經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

今年投資什麼幾乎都賺！彭博資訊以投資1萬美元為例，總結全年幾項報酬最佳的資產投資，有些資產的最大贏家真讓人意想不到。

彭博指出，今年雖然美中貿易戰、英國脫歐等地緣政治壞消息不斷攪動市場，所幸有著包括美國聯準會在內各國央行一片鴿聲的利率政策支持，金融市場展現驚人韌性。除了一些大多數人關注屢創新高的美國股市，以及世界其他主要指標股市，今年還有幾個亮眼的市場明星。

1. 俄羅斯再次偉大

今年全球股市以美元計算、按完全收益來看最佳回報的股市是俄羅斯股市。俄羅斯貨幣（俄羅斯盧布）在全球匯市的表現也拿下第二名。受惠於穩定的油價、匯市，大宗商品生產商深受其益。所以，在美國總統川普競選明年連任的口號「讓美國再次偉大」之前，俄羅斯金融市場今年已經重現榮光。

2. 希臘光芒耀眼

結束十年的金融危機風暴和需要國際貨幣基金（IMF）救援窘困，希臘今年股市大好，跟俄羅斯爭世界第一；債市表現亦強，在彭博追蹤的19個主要市場中，10年期公債以希臘的漲幅最大。

3. 烏克蘭稱王時刻

今年全球貨幣市場的狀元是誰？答案是：烏克蘭貨幣hryvnia。由於政府推出有利於市場的改革配套政策，以及IMF准許央行降息，烏克蘭經濟成長佳，一路支撐hryvnia今年穩定上漲，打破近三年來的貶值頹勢反轉上攻，升值約10%。

4. Beyond Meat之外

人造肉生產商股價由美國新創公司、今年首次公開發行股票的Beyond Meat領銜飆漲，夏季高峰時創下10倍於發行價的超高行情，目前仍有209%的回報率。隔著太平洋的中國大陸双塔食品，雖然只生產很有限的人造肉，股價隨著熱潮也漲了175%。

5. 鈀金才是第一金

鈀金今年價格大幅上揚約51%，一度站上每英兩2,000美元，是今年表現最佳的貴金屬。鈀金為汽車業製造環保引擎所需原料，此一主要需求上升而供給若緊縮，價格持續看漲。

股匯雙漲，終讓俄羅斯「再次偉大 」。美聯社
股匯雙漲，終讓俄羅斯「再次偉大 」。美聯社
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今年投資1萬元在俄羅斯股市的回報曲線 圖／擷自彭博
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也生產人造肉的公司跟著Beyond Meat大漲。圖／擷自彭博
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俄羅斯希臘烏克蘭

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