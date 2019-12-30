今天開盤前 五件國際事不知不可

道瓊和標普500指數上周五（27日）雙雙再創歷史新高，那斯達克則結束十連漲。標普500指數今年已漲29.3%，極可能創下22年以來最佳年度表現。投資人寄望美國和中國將很快簽署第一階段貿易協議，這一利多消息也是維繫美股2020年年初繼續攻頂的主要動力。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際和大陸要聞：

●2019年只剩兩個交易日

2019年只剩下兩個交易日，道瓊工業指數這一年漲了23%，那斯達克漲近38%，費城半導體指數漲幅更多達61%，有望創下2009年來最佳表現。標普500在今年最後這兩天漲幅只要超過0.3個百分點，便能突破2013年29.6%的漲幅，締造1997年全年漲31%以來最佳年度表現。

上周交易因耶誕假期而縮短，交投清淡，本周周三又逢新年元旦假期，成交也可能維持清淡。

D.A. Davidson財富管理研究主管拉根說：「第一階段貿易協議料將在1月初至月中簽署」，目前的形勢是，市場對貿易局勢的預期有助於刺激明年的企業支出，且利率仍然很低，消費者需求強勁，這將推動股票價值繼續走高。

●陸駐美大使將美中貿易協議綁一中政策

中國大陸駐美國大使崔天凱接受中國國際電視台採訪時表示，中國將遵守第一階段貿易承諾，這一點毫無疑問。而美方已在中美三個聯合公報中承諾「一個中國」政策，希望他們恪守這一承諾。

崔天凱表示，談論甚至倡導「新冷戰」是極不負責任的言行。崔天凱說，對談判人員充滿信心。他們的工作是在兩國元首指導下開展的，應讓他們做好自己的工作。

●中國將廢棄貸款基準利率定價 轉向參考LPR新體系

中國央行周六表示，從2020年1月1日起 ，金融機構應該停止使用舊的貸款基準利率作為貸款定價參考，並從3月起逐步將存量貸款定價基準轉換為貸款市場報價利率（LPR），或轉換為固定利率。全部轉換應於2020年8月底前基本完成。舊的一年期貸款利率原本是整體經濟的貸款價格參考。

儘管央行在此行動中並未直接降低利率，但預計仍可降低部分以人民幣計價貸款的借貸成本，促進經濟成長。截至今年11月，金融機構持有以人民幣計價貸款約人民幣152兆元 (21.7兆美元)。本月，一年期LPR報4.15%，低於4.35%的舊基準利率。

中國銀行國際金融研究所（北京）的分析師範若瀅表示，這種過渡「符合進一步降低實體經濟融資成本的內在需要，當然，降低實體經濟融資成本仍然任重道遠。」

●巴隆：投資5G 首選台積

巴隆周刊報導，2020年有四大科技投資題材值得投資人注意，包括5G、新一代遊戲機、雲端運算，以及Kubernetes。晶圓代工龍頭台積電獲選為2020年首選5G概念股。

5G可望驅動一波科技業榮景，嘉惠半導體、智慧手機、電信設備等業者。中國部署5G進度較快，巴隆認為，投資人若要搭順風車，台積電或許是最佳選擇。華為5G產品所用的晶片許多由台積電代工。台積電也可望因另一客戶超微持續侵蝕英特爾市占率，而受益良多。

●韓版改編的王子復仇記？