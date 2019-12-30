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日本全年無休商業模式，再見了

2019-12-30 02:06聯合報 路透

日本零售及食品服務業逾七千六百間門市將於新年期間暫停營業或縮短營業時間。六大企業旗下門市基於勞力短缺和工作型態改革而做此決定，顯示全年無休商業模式已面臨瓶頸。

路透
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