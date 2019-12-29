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蘇丹延後取消燃料補貼 藉調高公職薪水面對衝擊

2019-12-29 09:57聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

路透報導，蘇丹臨時政府將延後取消燃料補貼。

蘇丹財政部長艾爾巴達維（Ibrahim Elbadawi）27日宣布，將在2020年逐漸取消燃料補貼。不過，新聞部部長薩利赫（Faisal Saleh）向路透表示，政府28日與幫助推翻總統巴希爾的反對派見面後決定，延到3月經濟改革會議後再實施。

薩利赫表示，「這場會議將會決定蘇丹的經濟政策，包括貨物補貼政策」。取消燃料補貼，可能會打擊長年來為經濟危機和高通膨所苦的民眾，因此很敏感。

蘇丹臨時政府面臨巴希爾統治30年來管理不當造成的經濟破壞。經過數月街頭抗議後，巴希爾在今年4月遭軍方罷黜，接掌國家的過渡軍事委員會與反對派及抗議組織聯盟「自由與變革力量」協商，由哈姆杜克（Abdalla Hamdok）領導技術官僚臨時政府。

蘇丹被美國列為恐怖主義支持國家，因而無法獲得國際貨幣基金及世界銀行金援，導致蘇丹振興經濟的努力更複雜。

艾爾巴達維先前為世界銀行經濟學家，他在11月時向路透表示，必須調高公職人員薪水、成立社會支持網絡，以面對取消燃料和食物補貼造成的影響，蘇丹需要50億美元的預算進行改革、避免經濟崩潰。

蘇丹加油站外排隊等候加油的車陣檔案照。路透
蘇丹加油站外排隊等候加油的車陣檔案照。路透
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