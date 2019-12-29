美國航空業連10年獲利 勞資談判爭調薪和增加福利

美國航空業者可望寫下連10年獲利的紀錄，包括機長、空服員、維修技師和空廚人員等紛喊要加薪，以及更好的福利。

財經網站CNBC報導，美國大型航空公司明年將與超過12萬名的工會員工協商勞動條件，人事費用勢將上漲。

人力是航空公司最大支出項目，而且占總體成本的比率愈來愈高。隨著雇用人數和薪酬增加，去年的人工成本吃掉美國航空公司1870億美元營收的28%，比率高於2008年時的21%。

10年前，美國航空公司遭遇破產潮的挑戰，產業出現大併購，最後剩下四家大型航空公司控制四分之三的市場。但獲利巔峰期是在這10年的中期，分析師預估，美國四大航空公司的淨利今年僅能微增不到的1%至124.4億美元。

追蹤機師薪酬的顧問達爾畢（Kit Dartby）說，「航空公司賺錢時，很難拒絕加薪。人人都想在景氣好時爭取一份優渥合約。如果短期間景氣不好，他們會堅守原有條件」。

近幾個月，航空公司員工在機場和其他地點辦了幾場示威，要求加薪、更有規律的班表，以及更優渥的工作條件。

代表20家航空公司大約五萬名空服員的空服員協會國際部門主席奈爾遜說：「現在有更多經費，而勞工認知到，他們產出更多價值。」

包括餐飲旅宿、汽車製造和鮮蔬超市等其他行業的員工，也呼應他們的訴求。美企獲利過去10年節節攀高，員工想分一杯羹。

這幾年，部分航空公司的勞資協商變得十分緊張。西南航空高階主管在今年稍早，以及美國航空在今夏，都怪罪代表維修技師的工會故意怠工，想在漫長的合約談判中取得優勢，結果造成營運問題，導致數千航班遭延誤或取消。工會否認指控。

西南航空3月和維修人員達成協議，結束逾六年的談判。為期五年的合約包括加薪20%，以及補發回溯薪資1.6億美元。西南航空和空服員的談判將持續到明年，同時也和機師、客服代表以及調度員展開薪資談判。

根據工會幹部，工會員工的合約有修正期限，航空公司與多個團體的合約目前已過或接近期限。但這些合約不會過期，只是協商爭取的調薪失效。

因為有「鐵路勞動法」的規範，航空公司員工現在想罷工其實很難。如果勞資談判破裂，會有聯邦政府的調解人員介入，勞工必須先取得許可才能罷工。美國上次的商用民航機機師罷工是2010年的事。