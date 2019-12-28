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美元貶值+避險買盤支撐 黃金周線漲幅創四個月來最佳

2019-12-28 22:06經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

黃金27日收盤創近三個月高點，也寫下四個月來最佳周線漲幅，原因為美元走貶，及投資人擔憂迭創新高的美股明年能否延續升勢。

紐約商品交易所交投最熱絡的2月黃金期貨，27日收漲3.7美元或0.2%，報每英兩1,518.10美元，寫下9月24日以來新高。周線上揚2.45%，為8月初來最大漲幅。

美元指數27日下跌0.4%，周線也跌0.6%；疲弱美元能吸引持有其他國家貨幣的投資人買進黃金。今年來黃金累計上漲18%，因全球前幾大經濟體實施較寬鬆的貨幣政策，且指數股票型基金（ETF）及各國央行持續買進。

黃金本周突破每英兩1,500美元，邁向2010年來最佳全年表現，原因是投資人押注醞釀中的貿易及地緣政治緊張情勢，將帶動明年金價進一步上漲。而今年已三度降息的聯準會Fed），明年預料將按兵不動，也讓接受彭博資訊調查的多數交易員及分析師看好黃金後市。

RBC財富管理公司執行董事蓋洛表示，投資人關注明年的政經及貿易關稅情勢，將使黃金持續處於新的交易區間1,480美元到1,530美元。

另一方面，由於投資人樂觀看待美中貿易協議進展，及中國大陸冶煉廠可能減產，銅期貨價格已連續六周上漲，寫下逾兩年來最長升勢。大陸煉銅業者據悉已達成減產協議，以挽救下滑的利潤。部分大陸經濟數據回升，也助長銅價。

今年表現亮麗的黃金，年底持續上漲。圖／路透社
今年表現亮麗的黃金，年底持續上漲。圖／路透社
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