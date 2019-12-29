親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

群眾聚華府抗議 籲停採新的化石燃料

2019-12-29 02:07聯合報 （法新社）

美國女演員莉莉湯姆林和珍芳達因氣候變遷，廿七日率領群眾在美國華府國會大廈前抗議，呼籲停止開採新的化石燃料。

法新社
法新社
分享

氣候變遷華府化石

延伸閱讀

學者預期：蔡英文總統連任兩岸關係將更惡化

綠能崛起 今年是投資轉捩年

能源股此消彼長 報告：2019年為金融市場轉...

說服川普抗暖化 影后珍芳達曾想祭出美女戰術

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

氣候變遷釀災 全球經濟損失慘重

2019-12-29 00:54

電商龍頭亞馬遜 成CEO搖籃

2019-12-29 00:27

執行長十項全能時代 來臨

2019-12-29 00:26

專家預期 歐元明年看升逾4%

2019-12-29 00:26

500大富豪 資產增1.2 兆美元

2019-12-29 00:26

豪宅前景 巴黎最看好

2019-12-29 00:26

財經觀點／美股高點可期 看好三大族群

2019-12-29 00:18

Spotify擬停播政治廣告

2019-12-29 00:11

道瓊、標普500 再攻頂

2019-12-29 00:05

科技新題材 巴隆：投資5G 首選台積

2019-12-29 00:05

巴黎漲幅7%居首！2020全球豪宅市場一次看

2019-12-28 22:03

2020年5G題材股誰最夯？ 巴隆周刊：台積電

2019-12-28 18:14

國際財經市場本周回顧

2019-12-28 13:58

日本肯德基狂賣 平安夜單日銷售翻倍

2019-12-28 13:38

氣候變遷影響 今年全球逾15起損失達300億天災

2019-12-28 10:45

2020八大預測 不知不可

2019-12-28 02:13

六大趨勢 顛覆投資模式

2019-12-28 02:12

咖啡豆價格 展望分歧

2019-12-28 02:11

專家看鎳價 明年續漲

2019-12-28 02:11

破天荒 那斯達克綜合指數攻上9,000

2019-12-28 00:52

東南亞國出招 減緩工資增速

2019-12-27 23:35

亞馬遜購物季銷售 告捷

2019-12-27 23:27

蘋果展望…三亮點兩隱憂

2019-12-27 23:25

越南連兩年GDP成長逾7%

2019-12-27 23:25

中國數據添利多 美股開盤再創新高

2019-12-27 23:19

南韓逾三成大學畢業生大材小用 求職只能屈就

2019-12-27 23:08

伊爾艾朗專欄／股債榮景還能持續多久？

2019-12-22 23:45

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

印度少女屢遭強姦再被燒死 村民挺犯人原因極荒謬

2019-12-28 09:44

影／福島核電廠內部首曝光 輻射量太高只能待15分鐘

2019-12-28 11:18

英語拼字比賽獎項快被亞洲人占領…但他們是來算數學的

2019-12-28 09:00

當年娶96公分女當妻子被眾人笑 兩人近況曝光了

2019-12-28 12:27

5國混血正妹獲美少女選拔冠軍 家族神基因照曝光

2019-12-28 12:48

參與足球隊洞穴救援血液感染 泰國海豹隊員去世

2019-12-28 22:17

2020年5G題材股誰最夯？ 巴隆周刊：台積電

2019-12-28 18:14

絕美顏值網友都暈了！地方媽媽真實身分為「美女看護師」

2019-12-28 11:32

台女在馬來西亞搭車遭撞1死1傷 肇事者逃逸

2019-12-28 18:30

「007」總部翻修工程藍圖外流！承包商被解約

2019-12-28 16:21

中國男子擅闖美軍基地拍照 被捕後宣稱：為了拍日出

2019-12-28 08:33

夏威夷觀光直升機墜毀 尋獲6遺體、1人下落不明

2019-12-28 14:33

北海道缺雪 札幌雪祭主辦單位到處找雪

2019-12-28 21:54

影／兩傻狗寒夜迷路 暖心司機助牠們與飼主團圓

2019-12-28 08:22

富還要更富！全球500大富豪2019年究竟又賺了多少？

2019-12-28 20:15

網美出席活動遇襲 自拍竟「遭眾男圍毆凌辱」

2019-12-28 16:26

喬治麥可去世3週年當天 姊姊也在耶誕節離世

2019-12-28 06:20

六大趨勢 顛覆投資模式

2019-12-28 02:12

沒錢買藍寶堅尼 美父子動手做一輛圓夢

2019-12-28 22:23

註冊100多項商標 薩塞克斯公爵夫人梅根想辦報紙？

2019-12-28 21:44

每個城市的空氣都有塑膠微粒 可能來自衣服、包裝

2019-12-28 11:04

IS公布影片 在奈國斬首11基督徒

2019-12-28 13:21

拍MV遇飛車槍擊 德州休士頓2死6傷

2019-12-28 22:42

「米老鼠、唐老鴨」報警 控遊客鹹豬手

2019-12-28 13:39

伊拉克軍事基地遇襲 美國民間承包商身亡

2019-12-28 10:34

蓬佩奧私人推特勤發文 疑為辭職競選參議員鋪路

2019-12-28 10:33

索馬利亞首都汽車爆炸 至少造成61死50傷

2019-12-28 16:46

影／驚險！大霧引發追撞 貨櫃車差點撞上記者

2019-12-28 13:00

氣候變遷影響 今年全球逾15起損失達300億天災

2019-12-28 10:45

載有7人直升機遊夏威夷失蹤 海陸空搜救不間斷

2019-12-28 06:20

NASA明年發射新型火星探測車 尋找古老生命跡象

2019-12-28 21:22

日本肯德基狂賣 平安夜單日銷售翻倍

2019-12-28 13:38

女力當道！幕前幕後一把抓 2020年女性將支配好萊塢

2019-12-28 23:58

四城市中最多／倫敦每滴雨都有塑膠微粒

2019-12-28 13:04

2020八大預測 不知不可

2019-12-28 02:13

北溪天然氣2號管線計畫 俄誓言2020年底前完工

2019-12-28 22:08

看病也能很開心 日醫師Cosplay逗樂病患

2019-12-28 20:27

逾百萬人被列恐怖分子觀察名單 美法官下令修改

2019-12-28 22:02

那斯達克中斷連十日創新高 明年還得靠科技股繼續關照

2019-12-28 20:18

性侵遭免職大主教 20年送逾60萬給梵蒂岡高層

2019-12-28 13:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top