那斯達克中斷連十日創新高 明年還得靠科技股繼續關照

道瓊工業指數和標普500指數周五雙雙再創歷史新高，那斯達克結束十連漲。標普500指數今年已漲29.3%，極可能創下1997年以來最佳年度表現。

2019年只剩下兩個交易日，道瓊工業指數這一年漲了23%，那斯達克漲近38%，費城半導體指數漲幅更多達61%，有望創下2009年來最佳表現。本周交易因耶誕假期而縮短，交投清淡，下周周三又逢新年假期，成交也可能維持清淡。

投資人預期美國和中國將很快簽署第一階段貿易協議，這一利多消息是維繫美股邁入2020年漲勢的主要動力。

D.A. Davidson財富管理研究主管雷根（James Ragan）說：「第一階段貿易協議料將在1月初至1月中簽署。」他說：「目前的形勢是，市場對貿易局勢的預期有助於刺激明年的企業支出，且利率仍然很低，消費者需求強勁。這將推動股票價值繼續走高。」

不過，分析師提醒勿一面倒地偏於樂觀。明年將面臨新的風險，像是就業市場長期好景氣可能告一段落，企業獲利可能開始達不到預期。

此外，美中明年將展開新一階段的貿易談判，爭議絕不會少於第一階段。聯準會（Fed）也不太可能再降息，到2020年底甚至可能升息。

美股新的一年表現如何，可能要看科技股。蘋果（Apple）、微軟、亞馬遜在內的科技巨人市值驚人，對標普500指數影響甚大，這些股票2019年成了投資人的避風港。蘋果今年上漲84%，是十年來最佳表現，市值已達1.3兆美元。亞馬遜和微軟各漲24%和57%。