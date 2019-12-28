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富還要更富！全球500大富豪2019年究竟又賺了多少？

2019-12-28 20:15經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

2019年即將結束，世界各地的富豪又比年初更為富有，讓人看了好生羨慕。據彭博億萬富豪指數彙整數據，全球前500大富豪今年共增加1.2兆美元的財富，淨身價總和增加25%至5.9兆美元。

該指數指出，今年引領全球富豪身價上漲的是法國LVMH集團董事長暨執行長阿諾特（Bernard Arnault），身價增加365億美元，晉升為全球第三大富豪，也是全球唯三身價超過1,000億美元的富豪。

上榜的172名美國富豪身價共增加5,000億美元，其中臉書執行長祖克伯身價增加273億美元，微軟共同創辦人蓋茲則增加227億美元。

中國大陸富豪的身價依然持續攀升，進榜的富豪人數已增加至54名，僅次於美國。今年身價上漲最快的是家電大廠美的集團創辦人何享健，攀升79%至233億美元。

今年上榜的500位富豪中只有52人的身價下滑。亞馬遜執行長貝佐斯的身價縮水約90億美元，主要因為他與妻子麥肯琪離婚的關係。影視大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的個人財富則減少約100億美元，因為他將從迪士尼收購21世紀福斯資產獲得的財富分配給六名子女，讓他的子女們也都成了億萬富豪。

新入榜的富豪則包括：今年夏季在美國千禧世代間爆紅的含酒精蘇打飲料White Clow的老闆曼德爾（Anthony Von Mandl），身價達到36億美元；專攻外送服務的Takeaway.com創辦人葛洛恩（Jitse Groen），身價15億美元；香港掀起豆奶熱潮，也讓香港豆奶品牌維他奶的羅氏家族總身價提升至15億美元。

臉書執行長祖克伯今年身價增加273億美元。 美聯社
臉書執行長祖克伯今年身價增加273億美元。 美聯社
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香港梅鐸

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