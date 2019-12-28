2020年5G題材股誰最夯？ 巴隆周刊：台積電

美國巴隆周刊（Barron's）報導，2020年有四大科技投資題材值得投資人注意，包括第五代行動通訊（5G）、新一代遊戲機、雲端運算，以及新興雲端軟體「Kubernetes」容器叢集管理系統。其中，晶圓代工龍頭台積電獲選為2020年首選的5G題材概念股。

巴隆指出，在科技業，最優秀的技術通常也是最終的贏家，所以選股時總是要尋找可能提供下一個殺手級產品或服務的潛力股，最好能以較低的成本，改善效能或生產力。關鍵在於不要輕信誇大不實的宣傳，而是要深入剖析新科技確實能驅動企業成長的領域。

依據這個概念，巴隆篩選出2020年四大科技趨勢題材首選概念股如下：

1. 5G -- 台積電

科技業和華爾街都期待5G能驅動一波歷時多年的科技業榮景，嘉惠半導體、智慧手機、電信設備等業者。但美國在部署5G方面需要更多時間，新5G網路僅初具雛形，支援5G技術的最新型手機也蓄勢待發。相較下，中國部署5G的進展快多了，得力於政府補貼和5G頻譜較易取得。

對美國投資人而言，要搭中國迅速發展5G的順風車，台積電或許是最佳選擇。中國電信大廠華為的5G基礎設施產品所用的晶片，許多是由台積電代工製造。台積電也可望因另一客戶超微（AMD）持續侵蝕英特爾的市占率，而受益良多。

2. 新一代遊戲機 -- 動視暴雪

每隔五到八年，主要遊戲機製造商就會推出新一代硬體裝置。Sony和微軟最新一代遊戲機都預定在2020年上市，這將提供投資良機，因為在遊戲機推出前的一年，遊戲軟體股通常表現優異。

巴隆認為，動視暴雪（Activision Blizzard）是遊戲軟體股當中的佼佼者，股價可望隨新一波遊戲機推出而水漲船高。2019年發行的新作「決勝時刻：現代戰爭」（Call of Duty: Modern Warfare）銷售破紀錄，熱門遊戲「鬥陣特攻」（Overwatch）和「暗黑破壞神」（Diablo）也將推出續集。

3. 雲端 -- Smartsheet

近年來企業科技支出轉向雲端原生軟體，這股趨勢方興未艾，仍提供豐富的投資題材。其中之一是Smartsheet，這家公司運用雲端，成為團隊協作軟體的領導者。使用Smartsheet的軟體，企業員工即使不懂程式設計，也能把工作程序與流程自動化。只要把可從網路存取的表格傳送給同事或供應商，就能自動更新資料至「智慧型」試算表。這麼做既省時，也可降低人工出錯率。

Forrester分析師Margo Visitacion說，Smartsheet的主要競爭對手是傳統的Excel試算表。她說：「透過電子郵件共享檔案，有其局限，尤其在需要幾乎即時回應的世界，令企業員工備感挫折。」她認為，一旦企業工作流程納入Smartsheet，就很難脫離這個平台。

4. Kubernetes -- Datadog

開放原始碼軟體Kubernetes已成為運算領域一股熱門的新興趨勢，並為轉向雲端原生技術的趨勢推波助瀾。雲端應用程式（cloud Apps）愈來愈在「容器」（containers）裡運作。所謂的「容器」內含應用程式、應用程式設定、以及其他相關指令。Kubernetes則是容器叢集管理系統，讓開發者能自動部署、管理和調節這些容器的工作負荷。