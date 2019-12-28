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氣候變遷影響 今年全球逾15起損失達300億天災

2019-12-28 10:45聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

英國慈善組織基督徒互援會（Christian Aid）27日發表報告說，今年全球至少發生15起造成超過10億美元（約台幣302億元）損失的氣候變遷相關天災，其中七起甚至造成至少100億美元損失。

報告指出，今年可望成為史上第二熱的年度，報告中的每一起天災都與氣候變遷有關。

報告說，「在氣候變遷的助長下，2019年極端氣候衝擊全球每個角落。從非洲南部到北美洲，從澳洲和亞洲到歐洲，洪水、暴風雨和火災帶來各種混亂與破壞」。

基督徒互援會的報告由各國官方數據、非政府組織的估計，以及其他救援團體、科學研究和媒體報導彙整而成。這些天災導致全球數百萬人流離失所，並造成普遍死亡。

根據報告，有七起天災造成超過100億美元損失，包括肆虐印度北部的洪災、中國的利奇馬颱風、美國的多利安颶風、中國洪災、美國中西部和南部洪災、日本超級颶風哈吉貝，以及美國加州野火等，其中加州野火造成的損失高達250億美元。

報告說，「這些數字可能被低估，因為他們經常只計算保險損失，並未將其他財務成本列入考量，像是生產力損失，以及沒有保險的損失等」。

基督徒互援會稱，絕大多數的死亡事件主要發生在印度和非洲南部的兩起洪災，反映出「世界最貧窮的民眾為氣候變遷後果付出最高昂的代價」。

但相對的，較富裕的國家需要承擔較重的財務成本損失，日本和美國遭逢三到四起財務損失最大的天災。

報告指出，全球氣候會繼續變得更加極端，世界各地的民眾也將持續付出代價。未來的挑戰在於大幅、快速減少碳排放，以降低衝擊。

今年全球至少發生15起損失10億美元以上的天災，圖為強颱哈吉貝10月重創日本。美...
今年全球至少發生15起損失10億美元以上的天災，圖為強颱哈吉貝10月重創日本。美聯社
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氣候變遷非洲印度

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