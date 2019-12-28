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學者：陸經濟可能很快超美 但其他領域大幅落後

2019-12-28 00:33經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

外界經常把中國大陸形容為全球第二大經濟體，而且可能「很快」就會超越美國，成為世界最大經濟體，不過至於有多快，各界看法仍莫衷一是。

彭博資訊專欄作者、也是知名經濟學者柯文（Tyler Cowen）指出，若以生活成本差異調整後的購買力平價（PPP）標準來看，中國大陸確實已算是全球最大經濟體，但此說法卻有誤導之嫌。相較於美國，中國其實比經濟數據所呈現的樣貌貧窮得多，而當中的關鍵點在於「所得」跟「財富」之間的差異。

國內生產毛額（GDP）與相關指標，衡量的是所得流量，也就是統計單一國家在一年內生產的產品及服務數量。財富則是衡量一國資源的總存量，其數量遠高於前者。此外，如美國等長期富裕且穩定的國家，財富與所得的差距通常更大。

美國塔夫茨大學（Tufts University）政治科學系助理教授貝克利援引世界銀行與聯合國的資料粗略估算，若就國家財富而言，美國遙遙領先中國，可能達中國的三倍之多，其中一個原因是美國擁有絕佳的自然環境，包括擁有更乾淨的空氣和水，以及保護環境效率高很多的機構及官僚體系。

●天然資源

美國不僅擁有更多水資源，也更容易取得。中國北方長期缺水，問題特別嚴重。美國西南部也缺水，但美國為該區域所做的水資源保護措施，比中國多更多。

美國擁有的石油與天然氣資源，也比中國多，且依賴外國供應能源的程度較低。美國也因為水源更充裕，有利於擴大長期開採頁岩油的能力。此外，美國擁有的可耕種土地面積高於中國，更是全球最大糧食出口國。

美國糧食及石油生產的狀況當然已反映在目前的GDP表現上，但上述天然資源的長期價值，例如所提供的地緣政治安全等，遠超過GDP數值的增幅。

此外，中國長期以來土地汙染問題也相當嚴重，長遠來看比空氣汙染更難改善。所以，美國在天然資源資產方面的優勢明顯大勝中國。

●高等教育

美中之間另一項財富差距來自高等教育。美國擁有許多全球頂尖的高等教育機構；在中國大陸，能躋身全球最頂尖大學者卻寥寥可數。

哈佛大學、普林斯頓大學及麻省理工學院等教育機構，都已建立起知名度及名聲，在研究的可信度及言論自由方面，中國遠遠趕不上美國，特別是硬科學之外的領域。

●不動產及高速鐵路

美國建造品質良好的房屋及公寓，都比中國來得多，這些建築都已使用數十年。而中國須提供更多房屋，才能容納持續湧入都市的鄉村勞工。

中國的高速鐵路非常棒，但由於中國是低薪資國，人均所得大致與墨西哥相同，高鐵的價值可能不如日本。

●無形的企業資產

對美國而言，無形的企業資產價值也是另一大優勢。美國品牌風靡世界各地，連中國市場也不例外，因為美企的產品品質良好、服務卓越。陸企在這一點比不上飲料業者可口可樂（Coca-Ｃola）或科技大廠Google，不過中國大陸的科技業已展現急起直追的跡象。

全球消費者對美國產品的胃口依舊非常大，且短期內大概還不會失去這項優勢。話說回來，中國大陸的食品深受世界各地喜愛，但在當地受歡迎的程度反而低於中國海外移民。

柯文再舉了一個簡單易懂的例子：比較兩個不同個體時，例如微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）和股神巴菲特（Warren Buffett），不是看他們今年又賺了多少錢，而是看他們總共坐擁多少財富，也就是過去所有所得的總和（當然是扣除所有支出項目之後）；比較不同國家時也應如此。

柯文也說，這不是說美國可以就此鬆一口氣，或忽視中國崛起帶來的挑戰。不過，若真要比較，就該基於各方面的所有證據；而從更完整的面向來看，美國明顯領先中國。

美國塔夫茨大學政治科學系助理教授貝克利粗略估算，美國的國家財富可能是中國的三倍之...
美國塔夫茨大學政治科學系助理教授貝克利粗略估算，美國的國家財富可能是中國的三倍之多。美聯社
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