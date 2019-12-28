六大趨勢 顛覆投資模式

21世紀的第二個十年（2010-2019）始於金融危機，以金融科技革命告終，路透盤點過去十年來，有六個趨勢顛覆了人們的傳統經濟和投資模式。

˙「FAANG」科技五巨頭崛起：臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix和Google母公司字母（Alphabet）改變了人們工作、購物、訊息交流和休閒的方式，總市值也從2010年1月約1,000億美元飆升至3.9兆美元。若這五巨頭組成國家，將是全球第五大經濟體，規模超越英國，低於德國。

˙借款成本下降：金融海嘯後的十年間有幾大特點：利率大跌，且政府借款成本低於零。如今負殖利率的債券規模約12兆美元，占所有流通債券近25%，原因包括央行購買資產、實施負利率、操縱殖利率率曲線及科技革命帶來的低通膨效應。

˙比特幣一飛沖天：加密幣市場2010年還不存在，如今價值超過2,000億美元；比特幣價格首次公開交易時僅0.3美元，最高曾漲至2萬美元。加密貨幣正以令人頭昏眼花的速度推進，例如臉書的Libra，多國央行也有意打造自家數位貨幣。

˙被動出擊：過去十年透過追蹤標普500指數的指數股票型基金（ETF）搭上股市熱潮的人，投資報酬率達200%，但付出費用遠低於共同基金經理人的收費。

˙氣候投資：愈來愈多基金減少投資汙染產業的，轉而投入可再生能源、水資源保護，或人造肉公司。對永續或者綠色項目的投資金額超過30兆美元，較2011年成長逾一倍。

˙電動車之夢：電動車正在顛覆全球汽車業，數千億美元投入相關開發，市場對鋰原料的需求可能在2025年前增加兩倍。但電動車銷售迄今只占總銷量2%，因為汽柴油車仍相對便宜，且充電設施有限。