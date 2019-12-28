2020八大預測 不知不可

金融時報27日提出對2020年的全球八大趨勢預測，包括美國總統川普可望打贏連任選戰、美國經濟不會陷入衰退，以及國際油價不會高於65美元等。

● 川普明年11月能否贏得最多普選票？

不會。根據2016年總統大選結果，民主黨候選人希拉蕊．柯林頓贏得的普選票，幾乎比川普多300萬張，最後仍因選舉人票票數較少而敗選。明年川普雖可能連任成功，但與對手的普選票票數差距可能進一步擴大。

● 美國經濟會否陷入衰退？

不會。雖然各界在美企縮減資本支出之際，都擔憂經濟會陷入衰退，但出現的機率偏低。美國明年消費者支出仍可望維持強勁動能，原因是失業率仍維持在最低水準，且最貧困群體擁有更多就業機會。整體而言，美國經濟有望持續擴張。

● 大陸會不會成為5G領域的全球領導者？

會。大陸到明年底時，將在5G電信產業的幾乎所有領域都領先全球。大陸已設置的5G基地台數量，將遠多於其他國家，華為取得的外國5G服務合約數量也將遙遙領先瑞典愛立信（Ericsson）。

● 英相強生會與歐盟達成貿易協議嗎？

會。這是強生的目標，也很有機會達標，但他對協議的期望不高，因在時間有限下，雙方對貨物貿易的談判結果，幾乎不可能遠超出協議大概的範疇，代表雙方無法討論太多細節。

● 布蘭特油價會高於65美元嗎？

不會。OPEC+同意在明年第1季擴大減產，激勵國際油價每桶突破65美元，但若OPEC+希望讓油價維持在這個價位，明年全年都須繼續減產。而且，明年非OPEC產油國的產量可能增加，爭取連任的川普可能也會希望沙烏地阿拉伯能避免油價大漲。

● 印度能否再度成為全球成長最快的大型經濟體？

不能。印度國內生產毛額（GDP）成長率在過去一年半從8%降至4.5%，下探至六年低點，原因是金融、不動產產業出現嚴重問題。政府雖堅稱，經濟僅面臨景氣循環問題，卻未提出穩妥計畫因應這些挑戰。

● 債券長達30年的漲勢會畫下句點嗎？

不會。投資人今年夏季搶購債券，推升債券價格，導致全球約17兆美元的債券殖利率變成負值。債市短期雖不可能再度掀起搶購潮，但只要各國央行準備以政策支撐經濟，投資人大舉退出債市機率仍偏低。

● 政府會大幅加強監管科技業巨頭嗎？

不會，至少美國不會。隱私權法案是政府最可能推動的法令，美國民主黨主張嚴管，共和黨則支持監管力道較弱的方案。歐盟競爭執委薇絲塔格希望強化隱私權與反托辣斯法規，但這個構想可能需時數年才能落實。