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南韓逾三成大學畢業生大材小用 求職只能屈就

2019-12-27 23:08經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

根據南韓央行（BOK）的統計，由於南韓經濟成長放緩，該國約30%大學畢業生只能屈就於服務業、業務和其他不需如此學歷的工作。

南韓央行表示，自2000年代以來這種趨勢愈演愈烈，2000年代初期這樣「大材小用」的比例已達23.6%。當時即將畢業的南韓大學生有633萬人，就業市場卻只釋出631萬份職缺。

到今年9月左右，「大材小用」的比例已升至30.5%，1,512萬名即將畢業的南韓大學生，要為1,080萬份釋出的職缺搶破頭。

BOK說，南韓畢業生人數從2008年至2018年平均每年增加4.3%，但釋出的職缺未能跟上這樣的成長幅度，年平均僅增加2.8%。BOK補充：「某種程度上，經濟發展是出了問題，但另一個問題是，教育體制產生過多的大學畢業生。」

南韓大學畢業生屈就的這些工作，平均月薪為177萬韓元（約新台幣4.59萬元），比與他們資格相符的工作平均月薪低38%。

僅4.6%的「大材小用」的大學畢業生在一年後試圖尋求更好的機會，但85.6%的人一點機會都沒有，其餘的人乾脆離職並馬上陷入失業的困境。

在美國，「大材小用」的大學畢業生比例高達40%，但近30%的人一年後能夠得到更好的機會。BOK表示：「大材小用的趨勢是未能有效運用人力資源的結果，會導致整體經濟的生產力減弱。」

由於經濟成長放緩，南韓約30%大學畢業生屈就於服務業、業務和其他不需如此高學歷的...
由於經濟成長放緩，南韓約30%大學畢業生屈就於服務業、業務和其他不需如此高學歷的工作。 路透
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