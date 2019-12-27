從FAANG到氣候投資 2010-2019年改變全球市場十大趨勢

特斯拉在電動車市擁有領先優勢，讓其他傳統車廠苦苦追趕。路透 分享 facebook 21世紀的第二個十年（2010-2019）始於金融危機，以金融科技革命告終。在這十年來，以下十個趨勢徹底顛覆了傳統經濟和投資模式。

●FAANG科技五巨頭

科技五巨頭Facebook、亞馬遜、蘋果、網飛和Alphabet的總市值已從2010年1月的約1,000億美元飆升至3.9兆美元，不僅是美股史上最長牛市的先鋒，還改變人們工作、購物、訊息交流和休閒的方式。如果五巨頭組成國家，以經濟產值計算將為全球第五大經濟體，超越英國，僅次德國。

其他崛起中的科技巨人，無論是中國的「BAT」（百度、阿里巴巴和騰訊），還是產業「破壞者」Uber、Airbnb和Deliveroo，也都已在全球以及所有市場造成永久的改變。

●借款成本下降

金融海嘯後的十年間有幾大特點 — 利率大跌，且政府借款成本低於零。如今殖利率淪入負值的債券約為12兆美元，占所有流通債券近四分之一。

造就這個現象的因素包括央行購買資產、負利率、操縱殖利率率曲線，及科技革命帶來的通縮效應。日本銀行（央行）持有的資產已經超過日本經濟規模；歐洲央行的資產負債表相當於歐元區年產值的四分之一，是10年前的兩倍。

●世紀債券

隨著利率處於紀錄低位、投資人渴求收益，期限長達100年的債券逐漸受到青睞。這類債券在2010年還很少，但墨西哥發行10億美元2110年到期債券開啟了這股熱潮，從地方政府、企業到大學都加入發債行列，如今這類流通中債券總價值近1,700億美元。

但投資人得當心風險，阿根廷世紀債券價值自2017年發行迄今已跌掉一半，同時發行的奧地利世紀債券卻上漲逾60%。

●比特幣一飛衝天

在2010年還不存在的加密幣市場，如今價值超過2,000億美元，比特幣泡沫最盛時期甚至達到8,150億美元。比特幣首次公開交易時僅為0.3美元，現在已漲至逾7,500美元，最高曾接近20,000美元。

如今加密貨幣已與金融、商業和政治交織在一起，並以令人頭昏眼花的速度推進，例如Facebook正在推動的Libra，多家央行也打算打造自家的數位貨幣。

●「被動」出擊

過去10年透過追蹤標普500指數的指數股票型基金（ETF）搭上股市熱潮的投資人，投資報酬率達200%，但付出的費用遠低於共同基金經理人的收費。

根據顧問機構ETFGI，ETF管理的資產規模從2010年的不到2兆美元，迅速擴增至將近7兆美元。低廉的費用將繼續助長ETF產業發展，美國銀行預估，ETF管理總資產可能在2030年達到50兆美元。

●氣候投資

極端氣候事件愈來愈頻繁，促使投資人逐漸用不同於10年前的方式來思考問題。農作物歉收、洪患和森林大火都會造成投資虧損。

越來越多基金減少對污染產業的投資，轉而投入可再生能源、水資源保護技術，或人造肉領域。目前對永續或者綠色項目的投資金額超過30兆美元，較2011年成長逾一倍。

●頁岩油來勢洶洶

美國憑著水力裂解技術從頁岩中開採石油，躍居全球最大產油國，如今日產量達1,250萬桶，比2010年高出一倍。

在頁岩油產量激增的同時，眾人對能源業的擔憂也從供應觸頂轉向需求觸頂，因為人們日益重視環保問題，意味著石油供給過剩的可能性高於供不應求。

●電動車之夢

電動車正在顛覆全球汽車業。電動車製造商特斯拉在2010年以17美元發行價掛牌上市，如今飆升至380美元。數千億美元前仆後繼投入開發新一代電動車；電池產業蓬勃發展，市場對於鋰的需求可能在2025年前增加兩倍。

然而電動車銷售迄今只占總銷量的2%，原因是汽油車及柴油車的價格較便宜，且電動車的充電設施依然有限。

●市場閃崩

在10年前，交易員為銀行和客戶處理買賣指令是稀鬆平常的事，但如今，電子交易可能占了90%。另一個轉變來自「演算法」，即電腦程式遵循預先設定的指令或演算法進行交易，速度通常快到人類無法企及。10年前還不存在的演算法交易，如今在買方平台路孚特FXall上，占了外匯現貨交易量的五分之一。

這所帶來的副作用是劇烈的匯率波動、又稱「閃崩」日益頻繁，表面上是因為程式設定市場波動時關閉演算法。買得起最複雜演算法的人成了最後贏家。目前全球匯市交易中，近半數與前五大銀行往來，規模較小的機構、還有交易員們自然被迫退場。

●大麻掀起綠色淘金潮

過去十年，大麻從街頭角落走進股票市場。美國第一檔純大麻概念股Tilray於2018年在那斯達克掛牌，上市首日大漲36%。自加拿大讓休閒類大麻合法化後的18個月，已經有數百檔大麻概念股上市交易。

大麻交易也衍生出一股「綠色淘金潮」，Aurora Cannabis及Canopy Growth等公司的股價在2018年10月創下歷史高點，當時大麻股指標Alternative Harvest ETF前十大成分股的總市值達500億美元。然而一年過後，其中的300億美元煙消雲散，法規監管及過度生產固然是打擊大麻價格的因素，卻也讓人擔心這是否代表產業發展臻至成熟。