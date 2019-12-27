股價這麼強 蘋果2020究竟還有什麼看頭？

分析師看好，隨採用5G的iPhone在2020年推出，蘋果智慧手機銷售額將回復成長。路透 分享 facebook

2019年可謂蘋果（Apple）多采多姿的一年。

iPhone銷量趨緩之際，這一年蘋果進軍個人金融和線上娛樂在內的新市場、iPhone得免於加徵關稅、大名鼎鼎的幾位高層主管離職，還面臨規模太大可能不利競爭的調查。

展現2020，分析師看好蘋果將重掌智慧手機市場的優勢，明年5G iPhone問世，將帶動一波升級潮。分析師也預料，AirPods明年銷路依舊看好。不過，蘋果面臨像是反托辣斯疑慮的問題，短期不太可能獲得解決。

以下是Business Insider整理2020年值得關切的重點：

●iPhone 12將讓蘋果行動電話事業回復成長

分析師看好，隨採用5G的iPhone在2020年推出，蘋果智慧手機銷售額將恢復成長，理由有二：第一、新增5G和其他新功能將足以帶動消費者換機熱潮，第二、大部分手機用戶遲不換機只為等候5G版本，買氣將比這幾年更旺。Wedbush證券分析師 Daniel Ives稱蘋果正步入「iPhone超級周期」。

●AirPods可望繼續替蘋果建功，穩固在無線耳機市場的地位

蘋果並未公布AirPods具體銷售數字，但有報導說售價250美元的 AirPods Pro自10月推出後即大賣。據日經新聞報導，蘋果為因應需求，已將AirPods Pro產量增加一倍。

分析師看好2020年會延續銷售盛況。CNBC引述Bernstein預測，AirPods銷售額今年料倍增至60億美元，明年料增至150億美元。

●蘋果可望大舉進軍擴增實境（AR），替下一個主力產品奠基

據彭博報導，蘋果預料會在下一代iPhone和 iPad Pro推出3D鏡頭，將帶來更真實的AR體驗。這一新功能會讓蘋果的行動裝置更容易在經過掃描後重建擴增實境，這將是蘋果傳聞出開發的AR頭戴式裝置前關鍵進展。

●蘋果如Apple TV Plus在新服務表現如何，尚不確定

明年將是Apple TV Plus重要的一年，因為2019年蘋果產品新用戶12個月免費試用服務的限期就會到期，屆時用戶必須決定是否每月付5美元來使用此服務。

●蘋果規模和影響力太大恐受管制

蘋果（Apple）、Google、臉書、亞馬遜等科技巨人今年受到反托辣斯監管機關檢視，這些疑慮2020年不會就此消逝。蘋果的App Store尤其受到關注，因蘋果也出自己的App和服務，像是Apple Music和螢幕使用時間管理等功能，因此有些App開發商會質疑蘋果掌握不公平的競爭優勢。