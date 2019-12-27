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JDI考慮出售白山廠給蘋果、夏普 股價應聲上揚4％

2019-12-27 10:59經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

JDI考慮出售白山廠給蘋果及夏普，消息傳出後JDI股價一度上漲4%。 路透
JDI考慮出售白山廠給蘋果及夏普，消息傳出後JDI股價一度上漲4%。 路透
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日經新聞報導，日本顯示器（JDI）正與蘋果夏普協商，有意出售7月起已停工的白山廠；知情人士透露，JDI的目標是在這個會計年度達成協議，交易價格估計在800億日圓至900億日圓（約8.2億美元）之間，但目前並不清楚蘋果與夏普將如何分攤這些支出。

消息傳出後，JDI股價應聲走高，周五早盤一度上漲4.1%。

夏普周五聲明表示，已收到一家客戶的要求，考慮收購日本顯示器的白山廠；聲明指出，「本公司正審慎考慮，評估收購案對獲利的影響、是否會帶來風險以及風險程度」。

資金短缺的JDI 兩周前曾表示，正與重要客戶討論出售白山廠部分設備，價格約為2億美元；消息人士指出，JDI的重要客戶是蘋果公司，這起交易是蘋果允諾的紓困計畫，以購買設備的形式進行。

日經新聞指出，JDI與蘋果的紓困磋商看來已從購買設備擴大為買下整座白山廠；白山廠是JDI的智慧手機螢幕主要生產工廠，四年前耗資15億美元興建，目前JDI仍積欠蘋果公司逾8億美元。

另外，JDI本月稍早也曾表示，計劃接受獨立投資顧問公司Ichigo Asset Management最高900億日圓的金援，把公司的實質管理權授予Ichigo 。

當時還傳出，台灣的電子代工廠緯創也將參與JDI的紓困計畫。

出售白山廠的報導傳出後，JDI聲明表示，目前正在考慮各種選項，尚未做成最後決定。

蘋果夏普

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