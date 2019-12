特斯拉捍衛領先優勢 新專利朝「百萬英里電池」邁進

電動車大廠特斯拉申請一項專利,運用大量電解質添加物提升鋰離子電池的續航力及性能,距離「百萬英里電池」目標邁進一步。

特斯拉去年8月提交的「Dioxazolones and Nitrile Sulfites as Electrolyte Additives for Lithium-Ion Batteries」專利申請,是透過調整電池的化學物質來改善該公司的可充電電池性能。

該專利宣稱,鋰鹽等電解質添加物與非水性溶劑混合,可大幅提升電池系統的續航力和性能,「為了電動車和輸電網能源儲存設備的普及,應該研發可在高溫、高電池電壓下提供更長續航力,且不需大幅增加成本的鋰離子電池化學物。」

特斯拉曾證實,溫度升高不利電池系統的續航力,也曾申請能夠延長能源儲存系統的冷卻系統。使用鋰離子電池,難以避免過熱問題,尤其是在性能模式下操作時;但特斯拉的工程師發現,或許可從溶劑和溶液著手,改善電池的續航力和性能。

特斯拉在電動車產業位居領先,關鍵因素之一是該公司的電池系統;更準確一點來說,是電池化學物質。特斯拉的Model S Long Range搭載一具100 kWh電池,每次充電後可行駛373英里;保時捷Taycan的電池體積與Model S Long Range的電池相當,但每次充電後僅能行駛201英里。