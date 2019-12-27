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特斯拉捍衛領先優勢 新專利朝「百萬英里電池」邁進

2019-12-27 10:22經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

電動車大廠特斯拉申請一項專利，運用大量電解質添加物提升鋰離子電池的續航力及性能，距離「百萬英里電池」目標邁進一步。

特斯拉去年8月提交的「Dioxazolones and Nitrile Sulfites as Electrolyte Additives for Lithium-Ion Batteries」專利申請，是透過調整電池的化學物質來改善該公司的可充電電池性能。

該專利宣稱，鋰鹽等電解質添加物與非水性溶劑混合，可大幅提升電池系統的續航力和性能，「為了電動車和輸電網能源儲存設備的普及，應該研發可在高溫、高電池電壓下提供更長續航力，且不需大幅增加成本的鋰離子電池化學物。」

特斯拉曾證實，溫度升高不利電池系統的續航力，也曾申請能夠延長能源儲存系統的冷卻系統。使用鋰離子電池，難以避免過熱問題，尤其是在性能模式下操作時；但特斯拉的工程師發現，或許可從溶劑和溶液著手，改善電池的續航力和性能。

特斯拉在電動車產業位居領先，關鍵因素之一是該公司的電池系統；更準確一點來說，是電池化學物質。特斯拉的Model S Long Range搭載一具100 kWh電池，每次充電後可行駛373英里；保時捷Taycan的電池體積與Model S Long Range的電池相當，但每次充電後僅能行駛201英里。

最新專利顯示，特斯拉持續致力提升電池性能，藉此維持甚至擴大該公司在電動車產業的領先優勢。

特斯拉申請新專利，邁向「百萬英里電池」目標。 路透
特斯拉申請新專利，邁向「百萬英里電池」目標。 路透
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特斯拉專利高溫

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