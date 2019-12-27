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那斯達克攻上9000點 看看登頂功臣是誰？

2019-12-27 09:24經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

運動服飾公司Lululemon不是科技大咖，也能助攻那斯達克指數登頂。路透
運動服飾公司Lululemon不是科技大咖，也能助攻那斯達克指數登頂。路透
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科技掛帥的美國那斯達克（Nasdaq）指數周四（26日）又跨越另一個千點關卡，首度站上9,000點，上漲0.78%，收在9,022.39。助攻這次登頂的功臣包括微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）等指數權重占比高的股票。

財經網站Market Watch說，上次那斯達克漲到8,000點是在去年8月27日，拜一些大型科技公司股價表現強勁之賜，那斯達克今年到目前為止的漲幅接近36%。例如微軟自去年8月到現在，上漲44.8%；同一期間，蘋果漲幅也有33%。這次穿越千點花了335個交易日。

值得注意的是，那斯達克的主角雖是名號響亮的科技大咖，但這波推升它由8,000點漲到9,000點的最佳配角當中，Nasdaq）指數周四（26日）又跨越另一個千點關卡，首度站上9,000點，上漲0.78%，收在9,022.39。助攻這次登頂的功臣包括微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）等指數權重占比高的股票。

財經網站Market Watch說，上次那斯達克漲到8,000點是在去年8月27日收盤，拜一些大型科技公司股價表現強勁之賜，那斯達克今年到目前為止的漲幅接近36%。例如微軟自去年8月到現在，上漲44.8%；同一期間，蘋果漲幅也有33%。這次穿越千點花了335個交易日。

值得注意的是，那斯達克的主角雖是名號響亮的科技大咖，但這波推升它由8,000點漲到9,000點的最佳配角當中，除了一些中小型科技公司，還有不屬科技圈的企業，像是做運動服裝的露露檸檬（Lululemon）、連鎖咖啡星巴克（Starbucks）。

露露檸檬由去年8月至今漲幅高達67.3%，星巴克66.3%。其他非尖牙股（FAANG）科技公司，Charter Communications同期間漲幅也有近六成，超微（AMD）股價更有85%增長，恩智浦半導體（NXP）上漲39.4%。

反觀尖牙裡的臉書，從去年到現在只上漲16.6%，Google母公司字母的A股也只小漲7.7%。同期間亞馬遜還跌了4.2%，Netflix也是下跌，且跌幅8.7%。

星巴克半導體咖啡

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