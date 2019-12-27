亞馬遜援例節後自吹：今年假期購物季銷售創新高

亞馬遜周四（26日）形容公司今年假期購物季的業績有「破紀錄」的表現，表示全球售出的「數十億件」商品，自家品牌的裝置銷量「以千萬計」。

亞馬遜表示，自家品牌裝置今年假期購物季最暢銷的產品包括Echo Dot、內建Alexa聲控功能的Fire TV Stick，以及Echo Show 5。

華爾街日報說，亞馬遜援例在耶誕節後一天發布新聞稿，自我吹捧假期旺季的銷售業績，記者Chris Wack寫道：「然而新聞稿中鮮少提供比較數字，讓人可據以對亞馬遜財務影響進行具有意義的分析。」

不過沒有具體數字似乎沒啥關係，亞馬遜股價耶誕節後第一個交易日上漲4.45%收在1,868.77美元。

亞馬遜的新聞稿中提到，今年年末購物旺季在美國市場最熱門的產品類門有：玩具、時裝、家居用品與美妝產品。這些類門的商品有超過5億件的訂購量。

亞馬遜也說，該平台上的中小型獨立第三方賣家，業績亦十分暢旺，全球銷售件數「超過10億件」，跟去年比較，創下「兩位數」創紀錄的成長率。

會員成長方面，亞馬遜表示，僅在一周之內，超過500萬名新顧客開始試用或成為其Prime會員。華爾街日報說，新聞稿中並沒有明確列出多少人只是試用、多少人成為新的付費會員；不過強調了Prime付費會員與去年相比，今年訂購生鮮產品件數增加一倍多。