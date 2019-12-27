特斯拉證實上海廠獲16億美元融資 周四股價創新高

美國電動車大廠特斯拉周四證實，該公司的上海超級工廠將獲得中國大陸銀行人民幣112.5億元（16億美元）融資。目前，特斯拉正準備交付在大陸生產的Model 3。

申報文件顯示，特斯拉上周以工廠和土地為抵押，取得人民幣90億元的融資額度，另外還有無擔保的周轉金貸款額度人民幣22.5億元。