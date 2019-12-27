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台積電ADR隨美股上漲 溢價拉大

2019-12-27 06:54經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電周四在美國上市的美國存託憑證（ADR）上漲0.9%，較台北交易股價溢價拉大為5.3%。

台積電ADR漲0.9%，收在58.25美元。費城半導體指數漲0.2%。

美股三大指數周四再度締造收盤新高，主因美中貿易樂觀跡象、亞馬遜股價上漲及零售商在節期購物季表現強勁，那斯達克指數首次升穿9,000點大關。

道瓊工業指數上漲105.94點或0.4%，至28,621.39點；標普500指數上漲16.53點或0.5%，報3,239.91點；那斯達克指數上漲69.51點或0.8%，至9,022.39點。

台灣加權股價指數昨天跌7.12點收12,001.01點。台積電平盤，收333元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 83.50 -1.07 83.50 0.00

中華電 CHT 111.69 +0.68 110.00 0.63

台積電 TSM 350.55 +0.85 333.00 5.27

聯電 UMC 16.31 -0.37 16.55 -1.46

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電台股半導體

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