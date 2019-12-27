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蘋果耶誕節後頭一個交易日續漲 今年將創十年來最強

2019-12-27 06:28經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

蘋果公司（Apple）周四上漲，延續近日連創歷史新高的走勢。這家iPhone製造商可望創下十年來最佳年度表現。

在耶誕節後頭一個交易日中，蘋果股價漲2%，收289.91美元。初步數據顯示假期購物旺季表現強勁，尤其是無線耳機AirPods和iPhone，在客戶的願望清單上被廣泛引述為「必買 」物品。這些都刺激蘋果股價攀升。

蘋果連續三日上漲。截止到周四蘋果在本月的18個交易日中僅有五天下跌，12月迄今的漲幅已超過7%，2019年有望出現十個上漲的單月。

對於這家美國市值最大企業而言，其今年的漲幅已超過80%，市值增加約5,300億美元。

在大約10年前，隨著股市開始從金融危機中恢復過來，蘋果2009年的漲幅接近150%。該公司2019年的升幅輕鬆超過標普500指數近30%的漲幅，並且也優於其他大型股的漲幅。微軟今年上漲55%以上，而亞馬遜則攀升了約23%，不到蘋果漲幅的三分之一。

回顧今年，蘋果1月2日是20年來首度下修營收展望，引發大舉賣壓，然而股價不久又開始反彈，今年全年一路揚升。美中貿易僵局緩解，也在總經方面提供穩定支撐。

 Cowen分析師 Krish Sankar 發布報告，將蘋果股價逆轉歸功於服務業績成長，此外，華爾街也看好5G iPhone在2020年問世後的成長潛力，多家券商也因此先後調高蘋果的股價目標。

蘋果在1月3日觸底後一路上漲。圖／擷自彭博
蘋果在1月3日觸底後一路上漲。圖／擷自彭博
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