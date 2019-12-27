耶誕行情發威！道瓊上漲105點 美股三大指數同創歷史新高

耶誕行情發威，那指登上9000點。 （美聯社） 分享 facebook

隨著2019年底的股市反彈，耶誕行情推動股票上漲，再創歷史新高。

道瓊工業平均指數上漲105.94點或0.37%收2萬8621.39點，而史坦普500指數上漲16.53點或0.51%收3239.91點，那斯達克綜合指數首次突破9000點，上揚69.51點或0.78%收9022.39點；三大股指同創歷史新高。

電子商務巨頭亞馬遜表示，假日購物季打破了過去所有記錄，股價上漲了4.45%。本周交易量保持疲軟。

隨著2019年即將結束，股指一直在堆積記錄。史指創下今年第34次新高收盤，本月上漲3.1%，本季上漲8.8%，使年初至今的漲幅達到29.2%，距1997年以來的最佳年度表現不到1個百分點。

MUFG首席財務經濟學者魯普基(Chris Rupkey)在報告中表示，「股市看來就像絕不放棄一樣。這種行情反彈是實在的，」「經濟引擎繼續低聲怒吼。」

勞工部表示，截至12月21日當周，美國申請失業救濟金人數減少1.3萬人，經季節調整後為22.2萬人，略高於Dow Jones對經濟學者調查估計的22萬。

歐洲、澳大利亞和香港股市26日休市。SPDR S&P 500 ETF Trust 在美國的交易量只有1600萬股，遠低於其30天平均交易量6000萬股。

在美國和中國本月初宣布達成第一階段貿易協議後，投資人放心投資股市。兩國正在翻譯協議，目標是在一月初簽署。

中國商務部在26日例行新聞發布會上說，中國與美國在簽署初步貿易協議方面保持著密切聯繫。

在每年所謂的耶誕行情期間，股市通常會上漲。根據《股票交易員年鑑》，在今年的最後五個交易日和新年的前兩個交易日中，史指自1950年以來平均上漲1.3%。今年的耶誕行情在24日開始。