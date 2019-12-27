羅比尼專欄／川普將使中國再度偉大

金融市場最近歡欣鼓舞，因為美國與中國大陸傳出已達成「第一階段」協議，阻止了貿易戰的進一步升溫。對投資人來說，好消息是，這項協議避開了可能導致美國和全球經濟陷入衰退以及全球股市崩潰的新一輪關稅。壞消息是，這只是代表貿易、科技、投資、匯率和地緣政治等更大戰略敵對的暫時休兵，若任何一方迴避承諾，貿易戰很可能再度升溫 。

因此，未來美中廣泛的脫鉤可能會加劇，美國認為，中國大陸在人工智慧、5G、機器人、自動化、生技和自駕車等尖端技術領域的發展，已對美國的經濟和國安構成威脅。華府把華為等大陸科技公司列入黑名單後，正全力抑制大陸科技產業的成長。

中國大陸正逐漸尋求規避美國控制的國際金融體系，北京可能計劃推出一種主權數位貨幣，或是推出一種替代環球銀行金融電信協會（SWIFT）的跨境支付系統，甚或嘗試將支付寶和微信支付的角色國際化。

最近的發展顯示，美中關係正轉向去全球化、經濟和金融碎片化，以及供應鏈的巴爾幹化。華府已將北京視為必須遏制的「戰略競爭對手」，雙方的緊張正在擴散至整個亞洲，從香港與台灣到東海及南海。

有沒有其他選項能取代不斷升溫的冷戰？澳洲前總理陸克文提倡「受管理的戰略競爭」，CNN知名時事評論員札卡利亞建議，美國在對待中國大陸時，應同時尋求參與和嚇阻。這些說法是建議美中兩國應在氣候、國際貿易和金融等全球公益等領域合作，同時在其他領域從事良性競爭。

問題出在美國總統川普似乎並不了解，與中國大陸的「受管理的戰略競爭」需與其他國家的參與和合作，以將其開放經濟模式帶入21世紀。西方須先解決自身問題，進行經濟改革、減少不平等、預防破壞性金融危機及實施政治改革，以遏止民粹主義對全球化的強烈反彈。

不幸的是，現任美國政府缺乏這種戰略眼光。高舉貿易保護主義、片面主義及自由主義大旗的川普，顯然偏好與美國的朋友和盟邦作對，導致西方分裂而無法捍衛其所建立的自由世界秩序。

中國大陸可能更樂見川普在2020年連任，短期內他可能令人討厭，若他主政時間夠久，將摧毀構成美國軟硬實力基礎的戰略聯盟，進而「使中國再度偉大」。

（Nouriel Roubini是紐約大學史登商學院經濟學教授、Project Syndicate專欄作家）