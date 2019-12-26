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2020年科技趨勢 5大主題值得關注

2019-12-26 22:19中央社 倫敦26日綜合外電報導

展望2020年，科技趨勢將呈現什麼樣貌？消費性電子產品將再度令人驚豔？區塊鏈與5G網路將成為主流？或者全球將共同致力於對付科技大廠的避稅手法？

過去一年，科技業利用消費者隱私謀利的作法引發激烈爭辯後，法新社整理出明年將形塑科技界的5大主題。

●5G網路蓬勃發展

總部位於倫敦的研究機構歐睿國際（Euromonitor International）家庭與科技資深分析師賓德爾斯（Dominique Bindels）強調，蘋果在支付和AirPods等周邊裝置的發展成效卓著，並預測智慧型耳機、揚聲器和連接「物聯網」的家用裝置，將成為2020年更具活力的產業。

電商巨擘亞馬遜（Amazon）、科技大廠蘋果（Apple）和谷歌（Google）本月與其他業界同行結盟，將為智慧型居家設備制定共同標準後，Alexa和Siri等數位助理或許能開始互相溝通。

●不可忽視的DARQ

商業諮詢公司埃森哲（Accenture）今年創造首字母縮寫詞彙DARQ代表4大科技趨勢，分別是分散式賬本技術（Distributed Ledger Technology，如區塊鏈）、人工智慧（AI）、延展實境（Extended Reality）和量子計算（Quantum Computing）。

不過，區塊鏈網路消耗大量能源，加上有關科技造成氣候變遷的爭辯越來越普遍，人們日益擔憂對環境造成影響。

●SMAC應用衝擊隱私

首字母縮略詞SMAC也就是社群（Social）、移動（Mobile）、分析（Analytics）和雲端（Cloud），可說是當前多數企業積極投入的另個科技領域，對於消費者來說，SMAC多應用於如何與朋友溝通、搜尋和購物。

這加劇人們對隱私的擔憂，此前臉書一系列個資外洩，首次暴露許多網路活動被業者和政黨利用。

●科技戰

美國指控華為和另一家電信集團中興通訊根本就是中國間諜機構負責人的馬前卒，這令北京為之氣結。

華府智庫新美國基金會（New America Foundation）中國數位經濟專家塞克斯（Samm Sacks）表示，此科技僵局可能會損害精準醫學和人工智慧診斷等領域的進展。

●開徵數位稅

美國民主黨總統參選人聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）以反壟斷為由，主張分拆亞馬遜、臉書與谷歌。

與此同時，經濟合作暨發展組織（OECD）將於明年6月提出讓富裕國家對網路巨擘課徵數位稅的「統一方案」。

電商北京

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