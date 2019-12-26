親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

工廠大火議長飆罵警消 網轟：你穿西裝嘴、他們拿命拚

今年全球股市旺 市值大增逾17兆美元

2019-12-26 21:07經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

2019年全球股市上升力道驚人，市值大增逾17兆美元。路透
2019年全球股市上升力道驚人，市值大增逾17兆美元。路透
分享
報導，在較寬鬆的貨幣政策、全球的政治情勢趨為穩定和美國大型科技股表現良好的帶動下，2019年全球股市上升力道驚人，市值大增逾17兆美元。

根據德意志銀行的圖表，今年初全球市值略低於70兆美元，但目前已突破85兆美元，大增逾17兆美元，增幅逾24%。

世界各國的中央銀行都採取較為「鴿派」的手段，帶動股市上漲。美國聯準會（Fed）今年已三度降息，歐洲央行（ECB）甚至在已是負利率的情況下仍進一步降息。

全球貿易的展望在今年趨為明朗，一掃川普當選美國總統和英國脫歐公投以來的動盪。

在美國的貿易方面，眾議院在川普政府任內通過美墨加貿易協定（USMCA），美國和中國大陸達成第一階段貿易協議。

對歐洲而言，英國首相強生（Boris Johnson）領導保守黨在國會大選中大獲全勝，預料能讓他更有籌碼與歐盟進行脫歐協議的談判。

不過，世界市場的大幅攀升主要由美國市場主導。美國股市全面勁揚，標普500指數、道瓊工業指數和羅素2000指數今年都大漲逾20%。

世界市值最高的幾家企業都在今年表現亮眼，例如蘋果公司股價大漲80%、臉書股價勁揚57%，都幫助推升全球股市的漲幅。

脫歐英國川普

延伸閱讀

北韓未在耶誕節發起挑釁 青瓦台籲勿掉以輕心

未送聖誕導彈禮物 川普淡定嘲諷北韓

2020年川普可能面對的外交危機 北韓排第一

學者預期：蔡英文總統連任兩岸關係將更惡化

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

韓股表現黯淡 南韓散戶蜂擁至美股

2019-12-26 18:44

最暖年度CEO》加護病房陪腦麻兒子，納德拉轉念改造微軟

2019-12-26 16:06

華爾街日報：陸扶植華為 大灑2兆銀彈

2019-12-26 14:31

護林人人有責！雀巢等國際大廠拒絕採購亞馬遜雨林產品

2019-12-26 14:24

視訊門鈴、WiFi烘衣機…紐時：小心耶誕禮物擴大監控網

2019-12-26 12:51

美國人開車頻率 與景氣脫鉤

2019-12-26 00:35

美車廠結盟...看上亞馬遜Alexa

2019-12-26 00:34

橄欖油業突圍 攻頂級市場

2019-12-26 00:34

棕櫚油漲幅 十年最大

2019-12-26 00:33

義國跟進法國 明年開徵數位稅

2019-12-26 00:30

金價登1500美元 明年持續看漲

2019-12-25 23:55

美股漲不停 投資人不怕

2019-12-25 23:43

垃圾債上演反彈行情

2019-12-25 23:36

這種兼職工作在耶誕節假期間可賺逾百萬元

2019-12-25 19:00

晶片股看旺 專家喊買

2019-12-25 00:35

美富人展望明年…審慎樂觀

2019-12-25 00:35

零售巨擘 相中「小網紅」商機

2019-12-25 00:35

波音新CEO 面臨三道難關

2019-12-25 00:34

股神巴菲特接班人 康姆斯浮上檯面

2019-12-25 00:32

危機處理高手…波音新CEO凱爾洪戰功彪炳

2019-12-24 23:08

巴菲特送禮1萬美元股票 親友選擇加碼買進

2019-12-24 23:07

伊爾艾朗專欄／股債榮景還能持續多久？

2019-12-22 23:45

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

影／8公分巨蟑「臨盆難產」獸醫搶救保母子均安

2019-12-25 21:40

內衣也被監控！日本恐怖黑校規 16萬學生拒上學

2019-12-26 10:00

殺四口一家、搶3萬日圓 中國籍男子今在日本被執行死刑

2019-12-26 12:47

CNN選出亞洲推動變革的5位年輕領袖 台灣的她入列！

2019-12-26 15:34

最窩心的耶誕老人 她交換到比爾蓋茲37公斤耶誕大禮！

2019-12-25 22:41

惹錯人！持槍搶劫退伍軍人 蒙面歹徒慘遭擊斃

2019-12-26 16:57

中俄研製CR929客機將由單人駕駛 號稱世界上無競爭者

2019-12-26 16:22

法國交通大罷工進入第4週 嚴重衝擊耶誕假期

2019-12-26 04:29

影／選戰造勢到一半火箭來襲！ 以色列總理緊急避難

2019-12-26 11:25

陸加稅豁免 會有第三波

2019-12-25 23:39

普亭：極音速武器贏美國 世界局勢沒和局

2019-12-26 00:27

川普：將與習近平親簽協議

2019-12-25 23:44

北卡羅來納大學槍案勇救同學喪命 星戰字典書封他絕地武士

2019-12-26 11:47

偷渡日本和牛受精卵到中國 牧場主人被判刑

2019-12-26 19:51

美國人開車頻率 與景氣脫鉤

2019-12-26 00:35

義國跟進法國 明年開徵數位稅

2019-12-26 00:30

影／正面硬上！外行人表演親吻眼鏡蛇 嘴被反咬腫成腸

2019-12-26 15:14

金價登1500美元 明年持續看漲

2019-12-25 23:55

影／今年最後一次！東南亞中東各國爭睹「日環食」

2019-12-26 18:03

美防北韓耶誕禮 4架偵察機夜飛朝鮮半島

2019-12-26 00:21

聖誕晚會後搭Uber返家睡著 司機繞路收2萬車資她氣炸

2019-12-26 14:04

影／首參加英王室耶誕禮拜 夏綠蒂小公主抱抱圈粉

2019-12-26 15:31

川普：將和習近平簽「第一階段」貿易協議

2019-12-25 23:55

印尼貓王 家裡收容250位喵星人

2019-12-25 21:59

視訊門鈴、WiFi烘衣機…紐時：小心耶誕禮物擴大監控網

2019-12-26 12:51

捲性醜聞…英女王坦承今年顛簸 安德魯王子缺席耶誕禮拜

2019-12-26 11:05

橄欖油業突圍 攻頂級市場

2019-12-26 00:34

競選活動遇火箭來襲 以色列總理暫避防空洞

2019-12-26 06:42

全球各地歡慶耶誕節 菲律賓法國不平靜

2019-12-25 23:09

棕櫚油漲幅 十年最大

2019-12-26 00:33

英國女王發表耶誕談話 讚年輕世代護氣候倡環保

2019-12-26 04:03

燃油價飆漲 寒冬取暖改燒開心果果殻

2019-12-26 15:02

美股漲不停 投資人不怕

2019-12-25 23:43

收陸企百萬賄賂 日國會議員被捕

2019-12-26 00:00

賺翻！跳蚤市場隨手購買時鐘 裡面竟暗藏85萬現金

2019-12-26 20:59

美車廠結盟...看上亞馬遜Alexa

2019-12-26 00:34

最暖年度CEO》加護病房陪腦麻兒子，納德拉轉念改造微軟

2019-12-26 16:06

傳奇殞落強人辭世 2019年逝世名人回顧

2019-12-26 19:12

日本媽買Switch當聖誕禮物 店員一個貼心舉動守護童心

2019-12-26 15:23

影／讓男孩歡呼不已的聖誕節禮物是它 超級日常！

2019-12-26 20:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top