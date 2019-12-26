今年全球股市旺 市值大增逾17兆美元

2019年全球股市上升力道驚人，市值大增逾17兆美元。路透 分享 facebook 報導，在較寬鬆的貨幣政策、全球的政治情勢趨為穩定和美國大型科技股表現良好的帶動下，2019年全球股市上升力道驚人，市值大增逾17兆美元。

根據德意志銀行的圖表，今年初全球市值略低於70兆美元，但目前已突破85兆美元，大增逾17兆美元，增幅逾24%。

世界各國的中央銀行都採取較為「鴿派」的手段，帶動股市上漲。美國聯準會（Fed）今年已三度降息，歐洲央行（ECB）甚至在已是負利率的情況下仍進一步降息。

全球貿易的展望在今年趨為明朗，一掃川普當選美國總統和英國脫歐公投以來的動盪。

在美國的貿易方面，眾議院在川普政府任內通過美墨加貿易協定（USMCA），美國和中國大陸達成第一階段貿易協議。

對歐洲而言，英國首相強生（Boris Johnson）領導保守黨在國會大選中大獲全勝，預料能讓他更有籌碼與歐盟進行脫歐協議的談判。

不過，世界市場的大幅攀升主要由美國市場主導。美國股市全面勁揚，標普500指數、道瓊工業指數和羅素2000指數今年都大漲逾20%。

世界市值最高的幾家企業都在今年表現亮眼，例如蘋果公司股價大漲80%、臉書股價勁揚57%，都幫助推升全球股市的漲幅。