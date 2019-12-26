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最暖年度CEO》加護病房陪腦麻兒子，納德拉轉念改造微軟

2019-12-26 16:06商業周刊 張庭瑋／商業周刊

微軟CEO納德拉。 美聯社
微軟CEO納德拉。 美聯社
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摘要

1. 2019年度企業家，微軟CEO納德拉溫和低調迥異，有別於其他野心勃勃、強調競爭的執行長，獨特的個性與領導風格，竟都是家中腦麻兒給他的體悟。

2. 每天靜坐90秒，就能跟自己、跟社會通上電。是他維持元氣滿滿、不忘初衷的小撇步。

今年以來，微軟股價大漲超過50%，市值更首度衝破1兆美元，該公司執行長納德拉（Satya Nadella）成功讓原本老態龍鍾的微軟大翻身，獲《財富》（Fortune）、金融時報（Financial Times）評選為 2019 年的年度企業家與CEO。

微軟在他手中變得不一樣，是因為他成功改變了微軟人的做事態度。在競爭激烈的矽谷，納德拉不當猛虎，把同理心融入管理當中，將微軟變成為了成就「他人」，而非只為自己生存的公司。

因重症兒學會同理、在加護病房悟出賦能使命

接受《彭博》（Bloomberg）訪問時，納德拉將他的溫暖、富含同理心的性格，歸因於他的兒子贊恩（Zain）。贊恩出生時，因腦部缺氧緊急剖腹生產，雖保住性命，卻成了重度腦性麻痺患者，必須依賴輪椅、依賴家人。當時，一度也有「為什麼是我們？」心情的納德拉，看著妻子盡心盡力照顧贊恩，明白了怨天尤人是無用的，與其抱怨現況，不如從困境中找出解決之道。

於是，他開始學著從贊恩的角度看世界，了解他人的痛苦，懂得什麼是 「同理心」。把這個體悟應用到經營微軟，他認為，要創新得先有同理心，才能站在客戶立場，幫顧客解決問題。

同理了他人後，更進一步要「為他人賦能」，納德拉告訴美國數位媒體《Cent》：「在微軟工作，不是為了自己變酷，而是要幫其他人變酷！」。

這個頓悟同樣來自於他的兒子贊恩。由於贊恩小時候曾長期住在加護病房，有一次，納德拉在病房待到出神，耳畔響起周圍機器的嗶嗶聲，定睛一瞧，他才赫然發現，許多救命設備用的正是微軟的服務或軟體。原來自家公司業務，早已延伸到能拯救他人性命的領域！

接任微軟執行長後，他一改過去強調「科技霸主」居高臨下的強勢作風，他認為微軟的存在意義正是：打造「為他人賦能」的產品。

《CNBC》報導，納德拉把這個核心精神具體化，設立了一個計畫。2018年5月，他宣布了一項投資高達2500萬美元的微軟計劃，旨在為殘疾人士開發AI產品，希望達成每個人都能使用微軟產品的願景。目前該計畫已成功打造出，能協助閱讀障礙者看書的沈浸式閱讀器、讓殘障者也能體驗電玩的XBOX無障礙控制器等產品。

納德拉也讓微軟的對外形象變溫和，《Tech Crunch》報導，他打破了過去與蘋果的長期競爭關係，於2014年解開數十年心結，在蘋果iOS 系統提供微軟旗艦軟體office；2015年與Google終止了兩家公司的專利侵權糾紛，打開了與其他科技巨擘成為夥伴的大門。

對開源軟體社群的態度更是大轉彎。微軟前執行長鮑爾默（Steve Ballmer）曾說知名開源系統Linux「是一種癌症。」但2017年起，微軟開始廣邀社群參與編輯微軟開源軟體技術文件。

不要生活與工作平衡，而要和諧！

今年職場的重大新聞，就是微軟日本試行一週工作四天，引發上班族們的羨慕。納德拉本人，一定很重視生活與工作平衡吧？他說：錯！該追求的是和諧，而非平衡。

他告訴《澳洲金融評論報》，所謂平衡，是將休閒和工作兩件事視為互斥，所以才要辛苦地在其中取得平衡，過去他也曾那麼想，但後來，他發現了一個重組工作與生活方程式的轉念做法，「我讓我在乎的事物、我的興趣、我的工作，可以和諧地相互呼應。」納德拉說。

《CNBC》分析，和諧和平衡的區別是，平衡意味著互斥權衡，和諧則是一種互相補位的正向循環。「我認為關鍵是，如何避免自己被困在會過勞的任務上，並維持住對所熱愛的工作的熱情火花，這是一種藝術。」他說，在微軟做喜歡的事，是他能夠自我實現的舞台，這何嘗不是一種放鬆、何嘗不是生活的一部分。

難道這麼轉念，就不會遇到困難、沒有挫折？每天一定要做的運動與靜坐，讓他總能維持正向能量。

一早從床上醒過來，才剛把腳放下地上，這時，納德拉並不急著站起來，他會靜坐90秒。是的，只需要90秒！「這麼做，能幫助你與自己連上線，感受到整個世界包圍著你，那種感覺很棒。」他在一個音頻節目《Finding Mastery》上透露。

這時，他會問自己：有什麼人事物是必須感謝的。「這賦予起床的動力，並且讓一天都有了方向。」他說，這招是五年前從一位心理學家那兒學來的。

納德拉還告訴《CNBC》，最自豪的另一個習慣，就是運動。他說，無論睡多睡少，無論他人在哪裡、有沒有時差，每天都要到健身房跑步30分鐘。「這是讓我精力充沛的原因！」他強調。

在納德拉的帶領下，微軟多了謙遜，少了過去為人詬病的傲慢。他是年度最佳CEO，也是當代最「暖」的CEO。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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