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護林人人有責！雀巢等國際大廠拒絕採購亞馬遜雨林產品

2019-12-26 14:24聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

華爾街日報報導，巴西森林砍伐問題嚴重，迫使許多食品生產商、零售商、投資人和商品交易商調整供應鏈，為抵制土地清理並實現環境目標而奮戰。

知名國際大廠雀巢（Nestle）計畫在未來三年內消除其供應鏈中的森林砍伐問題，雀巢已經停止向美國農業貿易公司嘉吉購買巴西產的黃豆，因為之前發現無法追蹤油籽至特定種植地，外界擔心這些油籽其實是種在由森林轉換成農業用地上。

瑞典零售商H&M在9月表示，除非供應商能證明他們的牲畜不在巴西森林砍伐區被餵養，否則拒絕向巴西生產商購買皮革; 擁有知名鞋品牌Timberland和Vans的威富公司（VF）也表態停止購買巴西皮革。

嘉吉是全球最大的黃豆出口商和加工商之一，公司表示目前正推出最新技術，能分析和預測土地的清理活動，並敦促農民最大限度利用現有土地，而非開發新土地。

嘉吉6月承諾投資3000萬美元用於研發此項新技術，其他食品公司則無法在2020年前達成目標，消除主要供應鏈中的森林砍伐問題。

嘉吉公司供應鏈和永續發展負責人露絲．金梅爾蘇（Ruth Kimmelshue）說，「我們相信公司有強大的道德羅盤，我們有義務採取行動」。雀巢的更動並未對嘉吉財務狀況造成太大影響。

根據巴西政府11月發布的數據，亞馬遜地區的森林砍伐率今年達2008年以來新高，在截至今年7月的12個月中，有近6437平方公里的雨林流失。

對此，一些企業正試圖保護自家品牌，使其免受環境惡化牽連。環境永續性逐漸影響消費者的購物選擇，進而讓企業慎重審視產品基本成分和材料的生產方式。

亞馬遜雨林砍伐率年年增高，國際大廠紛紛拒絕採購亞馬遜雨林產品。路透
亞馬遜雨林砍伐率年年增高，國際大廠紛紛拒絕採購亞馬遜雨林產品。路透
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巴西品牌農民

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