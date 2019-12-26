視訊門鈴、WiFi烘衣機…紐時：小心耶誕禮物擴大監控網

紐約時報社論主筆金斯柏利（Alex Kingsbury）在25日刊出的專欄寫道，耶誕禮物可能擴大監控網。

他寫道，美國的平民監控網可望在耶誕節期間大肆擴張。每個新的視訊門鈴、打折的DNA測試、WiFi連線的烘衣機、智慧喇叭，以及行動電話，都可能成為監控系統的新端點。在某個地方，會有某個人收集所有的這些數據。

金斯柏利表示，在長時間參與紐約時報民意論壇隱私專題針對定位追蹤產業的調查之後，對耶誕樹下的那些禮物難免略失熱度。此一調查探究各大城市逾1200萬名美國人手機裡的500億筆定位訊息，資料由擔心定位追蹤產業不受節制的消息來源所提供。他輕輕鬆鬆就能找出為特勤局以及本地高中工作的美國人，他們的日常生活和移動情況一目瞭然，僅僅因為在智慧手機上下載了一個應用程序，並有意或無意地啟用了定位服務。

金斯柏利指出，閱讀該專題之後，很容易得到隱私已死或至少已經過時的結論，而且無意間養成的重視數據的文化也不會有所改革。畢竟，任何使用智慧手機、智慧喇叭和智慧電視等裝置的人，以為自己在個人隱私保護上擁有控制權，僅僅是一種錯覺，因為政府要禁絕最具侵入性的數據收集法，都顯得力不從心。

他寫道：「我的孩子有一天會驚駭發問：爸爸，這是合法的嗎？」

那麼，該拿所有這些新數據的收集裝置怎麼辦呢？把它們全扔進海裡，但那裡已經有太多塑膠了。

自從隱私權專題報導4月啟動以來，金斯柏利聯絡部分技術人員、政府官員、律師、穩私權專家，以及其他曾經擔任非正式智囊團的一些人。有人提到，Mozilla把對於隱私而言最糟和最好的禮物列成清單。往下捲動列表，裝置愈令人毛骨悚然，表情符號顯示的驚嚇程度愈高。

國際隱私權專家協會主席休斯 （Trevor Hughes）說，第一個該回答的好問題是：新裝置如何影響他人隱私？例如，「你的無人機會給鄰居造成隱私問題嗎？你的視訊門鈴呢--連結到社區監控系統嗎？DNA測試呢？你可能透露出會暴露家族秘辛或失檢行為的訊息。」

一位聯邦執法官員表示：「去年，我丈夫送我去做DNA測試，當成耶誕節禮物。我謝過他之後，把禮物丟進垃圾桶。」DNA測試能顯示先人來自何方，但也可能侵害子孫後代的隱私。五角大樓本周警告美軍，不要使用消費者DNA試劑組，因為有安全疑慮。

一位專家勸告，收受智慧裝置的人要趁送禮者不在的時候更改用戶名稱和密碼，因為人們常無法抗拒誘惑，會想偷窺心愛之人的秘密。

東北大學法學院教授哈佐格（Woodrow Hartzog）對連結WiFi的裝置，也就是現在家裡到處都是的所謂物聯網設備，有較正面的說法：「如果這是附有『傻瓜開關』的物聯網禮物，讓我關掉連網功能後仍能使用產品（想像物聯網咖啡機），我會開心收下禮物，並感謝他們送我一個多功能產品。」

另一位隱私權專家建議，僅購買願意放在自己家裡的智慧科技產品送人。覺得自己的廚房擺亞馬遜語音助Alexa很驚悚嗎？那麼就不適合送給姨媽。隱私權畢竟是共同的問題。小心這些裝置通常打折出售，價格不貴，因為用戶在產品生命周期內向製造商提供的數據有其價值。