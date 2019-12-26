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美國假期購物季縮短 線上購物暴增

2019-12-26 08:51經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

初步數據顯示，今年假期購物季縮短，對網路銷售的幫助高於門市銷售。銷售成長多數來自網路訂單激增，也使包裹寄送系統負擔沉重。

據Mastercard SpendingPulse資料，由11月1日至耶誕夜，美國零售銷售較去年同期成長3.4%。

線上銷售在這段時間成長18.8%，門市銷售僅成長1.2%。另外，網路銷售占總銷售的比率達14.6%，締造紀錄新高。

分析師原先預測，由於美國經濟成長穩健以及低失業率，今年的假期零售銷售可望強勁，或至少維持穩定。消費者轉向線上購物的趨勢，也反映零售業正在轉型，百貨公司愈來愈難吸引顧客，但亞馬遜、目標百貨等公司則運用數位平台爭搶市占率。

今年的感恩節落在11月28日，較去年晚六天，也延後假期購物的步調。全國零售聯盟（National Retail Federation）在11月27日至12月進行的訪調顯示，52%的受訪者當時已開始採購禮物，低於去年同期的58%。

由於假期購物季較短，購買禮物的消費者較為匆忙，零售業者也設法吸引在最後階段採購客戶。

營收排名全美第一的零售商沃爾瑪表示，兩周前仍有25%的消費者尚未開始採購禮品。電商平台Shopify的調查顯示，43%的受訪者打算在耶誕節之前三天才選購商品。

快遞公司如FedEx、UPS也因為假期購物季縮短備感壓力，電商訂單暴增使快遞業者有些措手不及；FedEx總裁暨營運長Rajesh Subramaniam表示，今年感恩節後的星期一，包裹數量超出預期，在接下來的幾個周一也締造紀錄。

美國假期購物季較去年縮短，使網路銷售暴增。 路透
美國假期購物季較去年縮短，使網路銷售暴增。 路透
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電商感恩節沃爾瑪

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