奧運讓日本建築業四大天王現金滿滿 大成仍未積極投資

日本四大建設公司之中，目前只有大成建設仍握有滿滿現金，其他三家早把大筆開支用於購買海外房地產、進行全球併購或是多角化經營進軍新領域。日經新聞指出，市場正密切關注這家投資策略保守的公司，要如何運用將近10億美元的現金。

據日經報導，日本建築業界四大天王：大成建設、大林組、清水建設和鹿島建設，到明年3月為止的會計年度，估計每家的淨利都能在1,000億日圓（9.15億美元）上下。受惠於東京在2013年確定承辦明年的奧運，需要大興土木建設各種場館設施，四大建設公司營運現金流均大舉提升。

然而，過去六年半來，大成並未大幅進行海外擴張和多角化經營，現金主要用於回購自家股票，總計把1,091億日圓返還給股東。截至今年9月，大成建設手上的現金仍多達1,197億日圓（約10億美元）。其他三家建設公司的現金均為負值。