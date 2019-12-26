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奧運讓日本建築業四大天王現金滿滿 大成仍未積極投資

2019-12-26 08:29經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

日本四大建設公司之中，目前只有大成建設仍握有滿滿現金，其他三家早把大筆開支用於購買海外房地產、進行全球併購或是多角化經營進軍新領域。日經新聞指出，市場正密切關注這家投資策略保守的公司，要如何運用將近10億美元的現金。

據日經報導，日本建築業界四大天王：大成建設、大林組、清水建設和鹿島建設，到明年3月為止的會計年度，估計每家的淨利都能在1,000億日圓（9.15億美元）上下。受惠於東京在2013年確定承辦明年的奧運，需要大興土木建設各種場館設施，四大建設公司營運現金流均大舉提升。

然而，過去六年半來，大成並未大幅進行海外擴張和多角化經營，現金主要用於回購自家股票，總計把1,091億日圓返還給股東。截至今年9月，大成建設手上的現金仍多達1,197億日圓（約10億美元）。其他三家建設公司的現金均為負值。

一些分析師擔心大成欠缺積極的投資規畫，未來四到五年內會對公司產生不良影響，而其他三家公司可能開始收穫先前投資的果實。大成執行長村田譽之說：「海外事業會帶動我們的成長。」現在大成已經訂下投資計畫，要在2021年3月之前投資1,500億日圓於海外房地產開發與併購。

由大成建設承造的新國立體育場，本月15日舉行了峻工儀式。 歐新社
由大成建設承造的新國立體育場，本月15日舉行了峻工儀式。 歐新社
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房地產奧運建築

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