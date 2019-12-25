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最窩心的耶誕老人 她交換到比爾蓋茲37公斤耶誕大禮！

2019-12-25 22:41經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

比爾‧蓋茲（Bill Gates）每年都會參加RedditGifts的耶誕交換禮物，獎落誰家和開箱分享也成為耶誕重頭戲。今年的幸運兒是住在美國密西根州的謝爾比（Shelby），大禮物內不但包含一系列謝爾比最愛商品的周邊和訂製品，蓋茲還為了紀念她逝去母親，向美國心臟協會（AHA）捐款

謝爾比至今已在RedditGifts參加95次匿名禮物交換，這回終於收到蓋茲的耶誕大禮。她甚至無法將重達81磅（37公斤）巨箱塞進車內，需要先在FedEx拆開包裹。謝爾比說：「我常想若有一天能和蓋茲將換禮物一定酷斃了，但從沒想過會成真！！」

民眾之所以期待蓋茲的禮物，是因為他總是能投其所好。

謝爾比是星際大戰和哈利波特的粉絲，她在個人頁面的大頭貼就與星際大戰丘巴卡的合照。蓋茲的大禮物包括印有「哈利波特」字樣的耶誕帽、還有兩組霍格華茲城堡和星際大戰機器人夥伴R2-D2大型樂高。

謝爾比還發現一條有任天堂經典遊戲「薩爾達傳說」圖案的手工縫製毛毯，她認為這條毛毯是獨家訂製，因為在網路上找不到第二件同樣的毯子。包裹還塞滿電視劇「雙峰」（Twin Peaks）的眾多紀念品，包括劇組成員之一在1990年至1991年拍攝期間穿的L. L. Bean刺繡牛仔外套，以及第二季的五本劇本。

讓謝爾比感動的還有「大亨小傳」（The Great Gatsby）的精裝手稿，並附有作者費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）撰寫小說時手寫筆記的掃描內頁。謝爾比說：「我的婚禮誓言有部分句子出自『大亨小傳』，這是我最愛的小說且獨具意義。」

但對謝爾比而言，裡面最窩心且意義深遠的禮物是蓋茲為了紀念她的母親，向美國心臟協會捐贈一筆數額不詳的資金。謝爾比在Reddit向蓋茲寫道：「您以我母親的名義向美國心臟協會捐款，是我收過最特別的禮物了，這一切意義非凡，我難以用言語表達。」謝爾比的母親在她婚禮前10天離開人世。

蓋茲在禮物內附上親筆簽名的一封信，寫道：「任何禮物都無法彌補失去摯愛的傷痛。聽聞你母親去世的消息我很難過，我已經以她的名義向美國心臟協會捐款。祝福你和家人能在耶誕佳節走出傷痛。」

蓋茲還送了七種不同口味的Oreo、一個吊床、八本蓋茲推薦的精裝書，連謝爾比養的貓也收到耶誕禮物。

謝爾比成為收到比爾‧蓋茲禮物的幸運兒。圖片取自Shelby在影片截圖。
謝爾比成為收到比爾‧蓋茲禮物的幸運兒。圖片取自Shelby在影片截圖。
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比爾‧蓋茲推薦書單的精裝卡片。圖片取自Shelby在RedditGifts的個人...
比爾‧蓋茲推薦書單的精裝卡片。圖片取自Shelby在RedditGifts的個人頁面。
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霍格華茲城堡樂高組。圖片取自Shelby在RedditGifts的個人頁面。
霍格華茲城堡樂高組。圖片取自Shelby在RedditGifts的個人頁面。
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「雙峰」（Twin Peaks）劇組人員穿的刺繡外套。圖片取自Shelby在Re...
「雙峰」（Twin Peaks）劇組人員穿的刺繡外套。圖片取自Shelby在RedditGifts的個人頁面。
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謝爾比必須先在FedEx拆開重達37公斤的大包裹。圖片取自Shelby在Redd...
謝爾比必須先在FedEx拆開重達37公斤的大包裹。圖片取自Shelby在RedditGifts的個人頁面。
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大亨小傳的手寫筆記。圖片取自Shelby在RedditGifts的個人頁面。
大亨小傳的手寫筆記。圖片取自Shelby在RedditGifts的個人頁面。
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薩爾達傳說系列的手工毛毯。圖片取自Shelby在RedditGifts的個人頁面...
薩爾達傳說系列的手工毛毯。圖片取自Shelby在RedditGifts的個人頁面。
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比爾‧蓋茲的交換禮物內容。圖片取自Shelby在RedditGifts的個人頁面...
比爾‧蓋茲的交換禮物內容。圖片取自Shelby在RedditGifts的個人頁面。
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捐款Reddit婚禮

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