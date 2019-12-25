今年美股漲勢超過企業獲利 但投資人不擔心

在耶誕行情助攻下，美股今年的漲幅已超過企業獲利的成長幅度，以往這會令投資人擔憂股市出現泡沫，但投資人今年卻不太擔心，因為美國聯準會（Fed）的寬鬆周期減緩了經濟即將衰退的疑慮。

華爾街日報（WSJ）報導，標普500指數今年來大漲29%，可能創下2013年來最大漲幅，部分歸因於企業獲利溫和成長0.4%。企業獲利持續增加通常是股市持續上漲最可靠的支柱，因此每當美股主要指數攀抵歷史新高，但企業獲利表現卻遠遠落後時，往往加劇投資人對股市可能失控的擔憂，從2000年的網路（達康）熱潮可見一斑。

但投資人這一次不太擔憂股市泡沫，因美股今年大漲是伴隨Fed的寬鬆周期而來，這個寬鬆周期緩解了經濟可能立即陷入衰退的疑慮，而衰退被視為股市面臨的最大風險。

其他投資人則主張，今年的企業獲利增幅與股市漲幅脫節，主要是偶然，如果從更長一段時間來比較兩者，便能看到更完整的全貌。股市價值目前雖然不算便宜，但在貿易戰緩解及經濟基本面看來更穩健之際，價格仍顯得合理。

金融服務公司Federated Investors投資組合經理人柴瓦隆恩表示，若把時間點往前拉長一年，便可證明美股漲勢確實有企業獲利支撐著。標普500自2017年12月迄今共上漲近21%，其中企業獲利占25%，主因美國政府在2017年底減稅。由此看來，美股還有更多上漲空間，且不會引發股市估值疑慮。