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今年美股漲勢超過企業獲利 但投資人不擔心

2019-12-25 21:47經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

在耶誕行情助攻下，美股今年的漲幅已超過企業獲利的成長幅度，以往這會令投資人擔憂股市出現泡沫，但投資人今年卻不太擔心，因為美國聯準會（Fed）的寬鬆周期減緩了經濟即將衰退的疑慮。

華爾街日報（WSJ）報導，標普500指數今年來大漲29%，可能創下2013年來最大漲幅，部分歸因於企業獲利溫和成長0.4%。企業獲利持續增加通常是股市持續上漲最可靠的支柱，因此每當美股主要指數攀抵歷史新高，但企業獲利表現卻遠遠落後時，往往加劇投資人對股市可能失控的擔憂，從2000年的網路（達康）熱潮可見一斑。

但投資人這一次不太擔憂股市泡沫，因美股今年大漲是伴隨Fed的寬鬆周期而來，這個寬鬆周期緩解了經濟可能立即陷入衰退的疑慮，而衰退被視為股市面臨的最大風險。

其他投資人則主張，今年的企業獲利增幅與股市漲幅脫節，主要是偶然，如果從更長一段時間來比較兩者，便能看到更完整的全貌。股市價值目前雖然不算便宜，但在貿易戰緩解及經濟基本面看來更穩健之際，價格仍顯得合理。

金融服務公司Federated Investors投資組合經理人柴瓦隆恩表示，若把時間點往前拉長一年，便可證明美股漲勢確實有企業獲利支撐著。標普500自2017年12月迄今共上漲近21%，其中企業獲利占25%，主因美國政府在2017年底減稅。由此看來，美股還有更多上漲空間，且不會引發股市估值疑慮。

根據FactSet的資料，華爾街分析師預估明年美企獲利將成長10%，雖然獲利預測仍可能調降（過去幾個月皆已調降），但分析師認為，這些預測數據尚未計入美國最近取消中國大陸部分產品進口關稅的決定，而這可為美股提供一些上漲空間。

在耶誕行情助攻下，美股今年的漲幅已超過企業獲利的成長幅度。美聯社
在耶誕行情助攻下，美股今年的漲幅已超過企業獲利的成長幅度。美聯社
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