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這種兼職工作在耶誕節假期間可賺逾百萬元

2019-12-25 19:00經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

美國耶誕老公公在今年的耶誕假期可能笑不太出來，因為專業耶誕老人整體的時薪預估比去年同期減少8%左右，然而，若你是最頂尖的耶誕老人，便能在為期六周的耶誕假期中賺進逾4萬美元（約新台幣120萬元）。

CNBC報導，根據薪酬調查網站PayScale的數據，在今年的耶誕假期中，在商場及私人聚會中扮成耶誕老人的工作，時薪中位數為37.6美元（新台幣1,113元），低於去年同期的41美元（新台幣1,235元）。

不過PayScale也表示，所得在第75百分位數以上的耶誕老人，時薪持續上漲。以去年來說，最優秀的專業耶誕老人時薪中位數為75美元，今年又大漲至122美元。PayScale也說，最優秀的耶誕老人能在為期六周的耶誕假期中賺進超過4萬美元（新台幣120.5萬元）。

最容易遇到耶誕老人的場所，仍舊是各大購物商場，根據國際購物中心協會（ICSC）的數據，每四位消費者就有一位會帶小孩跟購物中心的耶誕老人合照。美國勞工統計局的報告顯示，兼職的耶誕老人每天可能輪班10小時，且每天接觸約150人。

近幾年實體購物中心和百貨公司等掀關門潮，因此在這些零售通路兼職扮成耶誕老人者持續減少，進而影響不少人的生計來源。不動產研究公司Costar表示，零售業者今年宣布關閉美國門市的數量為1.06萬間，幾乎比2018年的5,400間增加一倍。

國際耶誕老人協會（IBRBS）主席亞諾德認為，美國大型耶誕老人攝影公司Cherry Hil過去幾年將其他幾家公司整併為一個實體，這也對耶誕老人的薪資造成影響，「他們尋求控制成本，目的是為旗下900家僱用耶誕老人的門市提供更漂亮的財報」。例如，這些公司協調將耶誕老人盡可能安排在公司附近，試圖將差旅費及日薪降到最低，這已影響耶誕老人的淨平均工資。

美國耶誕老人在今年的耶誕假期可能笑不太出來，因為到商場及私人聚會兼職的專業耶誕老...
美國耶誕老人在今年的耶誕假期可能笑不太出來，因為到商場及私人聚會兼職的專業耶誕老人，時薪預估比去年同期減少8%左右。路透
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