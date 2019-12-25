從耳機孔到磁碟機 為何蘋果總是提早一步捨棄舊科技？

從早期的磁碟機到近來的耳機孔，蘋果總在人們認為自己準備淘汰某些科技之前，提前一步捨棄。

蘋果這麼做有些時候是為了讓裝置更輕薄、功能更多，或是不想再被一大團電線束縛。有時則是將業界的技術標準推往新的方向。

蘋果1998年推出的第一代iMac捨棄了磁碟機，只留下一台可燒錄的CD光碟機。10年後，蘋果iMac拿掉了光碟機。

2012年，蘋果將iPhone和iPad採用10多年、接頭很大的30 pin充電線，換成了Lightning充電線。不過，近來蘋果的iPad設計正在逐步淘汰Lightning充電線，大多數的蘋果電腦已不再使用。

2016年推出的iPhone 7系列取消了耳機孔，改用耳機孔和充電線插孔共用一個USB-C插孔，逼得消費者只能買新耳機或用轉接器才能使用耳機。

蘋果現在可能準備再次在設計上大躍進。天風證券著名蘋果分析師郭明錤在本月報告中預測，蘋果將在2021年的高階iPhone機種上移除Lightning充電孔，打造首支無線版的iPhone。郭明錤說，這將幫助蘋果在高價版的iPhone與其他版本之間有所區別，並有助刺激銷售。