投資人追捧垃圾債 12月報酬率達4.7%

隨著經濟前景轉趨樂觀，準備迎接2020年的基金經理人開始提高風險資產的配置比重，這帶動信評等級最低的CCC級垃圾債價格在12月大漲，自秋季低點上演一波反彈行情。

華爾街日報報導，拜全球經濟成長前景樂觀和貿易爭端緩解所賜，投資人對銅在內的風險資產胃納增加，垃圾債價格也跟著反彈回升。

彭博巴克萊債券指數顯示，在本月截至23日為止，按資本利得與利息收入計算，CCC級垃圾債的報酬率為4.7%，收復了8月至11月虧損3.2%的失土。當時違約風險的疑慮，促使投資人轉抱高收益債中評級最高的BB級債券。

在今年秋季避險買盤湧入之下，BB級債券自年初至23日的報酬率為14.6%，殖利率從去年底的6.2%，降至趨近3.5%的歷史低點。分析師表示，在殖利率如此低的情況下，BB級債券明年將難有突出的表現。

隨著投資人的風險胃納提升，油氣開採商Antero Resources和衛星設備商Intelsat的債券價格跟著上漲。根據債券交易平台MarketAxess，截至本月前三周，Antero和Intelsat的債券價格分別躍漲29%與24%。