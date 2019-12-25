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人造雪處處有 配方列絕對機密 廠商：怕被中國偷走

2019-12-25 17:49世界日報 編譯孫梁╱綜合24日電

迪士尼世界在陽光明媚的南加州呈現的聖誕雪景，是人造雪烘托而成，但生產廠家對人造雪配方秘而不宣，表示披露秘方有如洩露肯塔基炸雞配方，人造雪製作的頭條規定就是保密，否則會被人偷走，送到中國。

隨著旅遊景點和購物中心對人造雪的需求大增，以及技術進步使人造雪足可以假亂真，人造雪的生產商也在增多，國際遊樂場與旅遊景點協會今年的博覽會上，就有13個人造雪廠家與會，兩年前還是10家。

迪士尼世界、好萊塢環球影城和樂高樂園的人造雪使用了多年，六旗魔術山、Citadel購物中心和瑪麗皇后號郵輪等，近年來也開始利用人造雪造勢，使消費者看到雪花在節日音樂和彩燈中飄起，感受到節日氣氛的濃郁，尤其是在難以看真雪的加州。

為購物中心經營人造雪的一家公司表示，消費者的選擇增多，他們希望提供最佳的購物體驗。在好萊塢環球影城今年的聖誕樹點燈儀式上，就有雪花在六層樓高的聖誕樹前噴出。

人造雪在好萊塢電影中是數十年經久不衰，特效專家表示，最早的人造雪是肥皂泡沫，1946年在「生活多美好」影片中首次應用，此前電影中的雪花是把玉米片塗成白色，但因落地的噪音大，對白要重新配音。

南加州的Grove購物中心是首次推出節日人造雪景，此後，購物中心的開發商與曾是魔術師的人造雪工程師威廉斯合作，在南加州的五座零售中心創造出節日降雪。

威廉斯表示，化學配方的改進使得形成人造雪的泡沫團更加細膩精巧，落地後可很快揮發，避免了地板的濕滑。但威廉斯與人造雪行業的其他人一樣，都對秘方避而不談，只說主要成分是水。

人造雪是靠電子鼓風機吹向天空，鼓風機的馬達如今更加緊湊、動力更大和噪音更小，好萊塢人造雪公司表示，他們投入大量時間研製出各種用途的鼓風機，但公司對製作過程保密，否則會被人偷走和送到中國。

好萊塢環球影城噪音

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