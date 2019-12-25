監視更上層樓！美大學追蹤學生手機位置 監督課業表現

監視當道，美國一些大學現在更是將學生手機當作行動監視裝置，追蹤上萬名學生行蹤。

華盛頓郵報報導，美國雪城大學教授魯賓（Jeff Rubin）的課堂教室安裝7個藍牙信標，學生一旦走進教室，手機上的應用程式便會與藍牙連接，提高學生的「出席點數」。

同樣的，應用程式SpotterEDU也會記錄學生翹課。該程式會把學生缺席紀錄登錄在學校資料庫，魯賓隨後還會連絡學生詢問去處。

魯賓說，「他們想要這些點數。他們知道我會觀察出缺席並且對應處理。因此他們會在行為上改變」。

短程手機偵測器及校園wifi網路正在賦予美國校方權力，比過去更精準的追蹤上萬名學生。不少學校透過這項科技監控學生的學術表現、分析學生行為、評估學生心理狀態。

不過，有些教授和教育擁護者爭論，該系統的存在，代表侵入性科技創下新低點，大規模侵犯學生隱私。他們擔心追蹤系統將會在每個學生應該長大成人的場所，把學生當小孩一樣對待，甚至訓練學生將監視視為正常生活的一部份，不論喜歡與否。

這種監視模式已經成為許多美國人生活事實。一大堆相機、麥克風、感測器與線上系統連結，現在可以以驚人的精準度測量民眾的活動和行蹤。

學校職員稱位置監控對學生成功有利。如果他們對於學生要去哪裡掌控得更多，校方可以在問題產生前就介入。有些學校甚至利用系統，根據學生去圖書館的次數計算學生的「風險分數」。

一些教育工作者表示，這種高教育警惕作法恐將損害學生的獨立性，阻止他們追求課堂以外的興趣，因為學生可能覺得自己被監視。

印第安納大學助理教授瓊斯（Kyle M. L. Jones）表示，「這些學校將監視學生正當化因為這符合他們的利益，包括影響從預算中發出的獎學金、學校計畫的名聲、學校統計資料等」。