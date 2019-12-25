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紐約油價漲逾61美元 金價突破1,500美元

2019-12-25 07:43經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

美國原油期貨周二收在每桶61美元上方，成交量清淡。金價在聖誕節假日之前擴大漲幅，達到七周高點，受到疲軟的美國經濟數據以及對中美關係擔憂的支撐。鋁價連續五日上漲，為5月以來最長連漲，因倫敦金屬交易所註銷倉單大增。以下是整理自彭博的商品行情：

●WTI油價突破61美元

紐約原油期貨上漲1%，收於三日高點。美國總統唐納德·川普稱與中國的初步貿易協議「已經達成」，另外政府數據料顯示原油庫存再度下降。

油價正邁向近一年來最大單月漲幅，此前美國和中國達成初步貿易協定，石油輸出國組織及其合作伙伴也同意進一步減產。另外，美國原油庫存正從高位下降。

紐約商業交易所西德州中級原油（WTI）2月交割期貨合約上漲59美分，結算於每桶61.11美元。該合約有望創下第1季以來最大單季漲幅。

ICE期貨歐洲交易所2月交割布蘭特原油期貨上漲81美分，至每桶67.20美元，創3個月高位。該合約較WTI溢價6.09美元。

沙烏地阿拉伯和科威特同意讓停產超四年的共有中立區恢復生產。雪佛龍公司預計Wafra油田將在12個月內完全恢復生產，不過這不太可能造成市場供應在OPEC+當前減產協議有效期內大幅增加。

●金價自11月以來首次突破1,500美元

紐約商品交易所黃金期貨自11月初以來首次突破每英兩1,500美元，儘管川普總統表示將就中美貿易協議舉行簽字儀式。

持續的香港抗議和可能引發的美中緊張關係加劇了投資人的疑慮，支撐避險買盤。

紐約時間下午12:30，紐約商品交易所2月黃金上漲1.1%，結算價1,504.80美元，是11月4日以來最高。現貨黃金觸及1,500.63美元，為11月5日以來最高。

●鋁價連續五天上漲

倫敦金屬交易所鋁註銷倉單周二大增93%，為2011年以來最大漲幅；周一增59%。

倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所鋁上漲0.6%，結算價每公噸1,814美元，為11月4日以來最高。LME銅上漲0.4%，至6,215美元。紐約商品交易所3月期銅上漲0.7%至每磅2.8275美元。

紐約倫敦金價

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