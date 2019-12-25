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美股平安夜前很平安 市場看好聖誕行情可望延續至明年

2019-12-25 07:05經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

美國股市周三平靜迎接平安夜，未現去年此時的驚濤駭浪，守住美股2013年以來最佳年度表現。

紐約股市在下午1點提前休市，那斯達克綜合指數漲0.1%收8,952.884，再創歷史新高。標普500指數持平於3,223.38點。道瓊工業平均指數下跌0.1%，報28,515.45點。

Oanda分析師 Edward Moya說，「聖誕行情可望延續至2020年」，投資人相信聯準會（Fed）明年保持利率不變，「信用市場健全，消費強勁，2019年的許多逆風轉為順風 」。

摩根士丹利投資管理公司高級投資組合經理Andrew Slimmon說：「市場走勢令人難以置信，讓人不得不懷疑是否已變得非常超買，思考什麼因素可能導致市場停止上漲或掉頭向下，但這並不意味著上行行情已經結束」

周一大漲的波音下跌1.4％，波音經歷一番領導層改組。工業股在標普500指數成份股中表現最為落後，而房地產股漲幅最大。

超微(AMD)股價大漲2.4%，有券商調高這支股票目標價。

優步（UBER）漲0.4%，聯合創辦人卡拉尼克離開董事會，結束與Uber最後一點關係。

許多國家的股票市場周三逢耶誕節休市。澳大利亞，加拿大，德國和英國市場將於12月26日繼續休市。

紐約股市周三提前在下午1點提前休市。美聯社
紐約股市周三提前在下午1點提前休市。美聯社
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標普波音房地產

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