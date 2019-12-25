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反送中陰霾籠罩 花旗香港營收仍將逆風高飛

2019-12-25 00:26經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

金融時報（FT）報導，儘管香港面對長達數月的示威抗爭和美中貿易戰，且陷入自全球金融危機以來最嚴重的經濟衰退，但知情人士透露，花旗集團今年在香港的營收仍可望創新高紀錄，甚至超越設定的營收目標。

花旗集團香港及澳門區行政總裁伍燕儀（Angel Ng）表示，雖然香港作為亞洲金融中心的地位近來備受考驗，但這個城市對於該集團全球策略的重要性卻絲毫未減。

伍燕儀接受金融時報訪談時說，「如果我們在亞洲贏了，就是贏了。高層下達的指令非常清楚」，她又補充說，公司客戶依舊視香港為進出中國大陸的「最佳門戶」。

香港是花旗第四大市場，排在美國、英國和墨西哥之後。知情人士說，去年香港占花旗亞洲營收的15%。

報導指出，花旗在香港的營收，10%至20%是服務財富500大公司（Fortune 500），包括數十家中國大陸企業。伍燕儀表示，貿易戰和香港的示威抗爭等政治不確定性，已然成為這些大公司的「另類日常」。

伍燕儀說：「客戶非常著重於經營策略，而非總體經濟環境......風險已不是主要問題，我們非常清楚解決方式。」在大多數情況下，這意味調整供應鏈，以保護企業不受美國或大陸設下的關稅壁壘所影響。

不過，晨星股票分析師康普敦（Eric Compton）警告，儘管目前企業部門的業務算是安全，但大陸和香港的關係若出現更根本的轉變，仍會構成威脅。若中國大陸破壞香港作為金融中心的生存能力，「對企業而言真正的風險」就會到來。

伍燕儀也坦承，社會動盪已衝擊零售銀行，占花旗當地營收的五分之二，而且惡化的經濟衰退和工作機會流失，可能會讓香港動盪火上加油。

香港政府公布的數字顯示，零售商已備受打擊，原因是今年1到9月的遊客銳減54%。只是所幸儘管當地政治動盪，投資銀行業務大多安然無恙。

儘管香港面對長達數月的示威抗爭和美中貿易戰，且陷入全球金融危機以來最嚴重的經濟衰...
儘管香港面對長達數月的示威抗爭和美中貿易戰，且陷入全球金融危機以來最嚴重的經濟衰退，但花旗今年全年在當地的營收可望創新高紀錄。 路透
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